Новые ограничения и запреты: в Украине заработали обновленные правила карантина

С 20 сентября в Украине действуют новые карантинные нормы.
В Украине с понедельника, 20 сентября, вступают в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.
Постановление №954 от 13 сентября 2021 года было обнародовано на сайте правительства.
"Зеленая" зона карантина
Действует требование обязательного ношения масок в общественных помещениях и транспорте.
"Желтая" зона карантина
Помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию действуют следующие запреты:
- массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории;
- загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;
- загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м;
- работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.
Ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.
"Оранжевая" зона карантина
Действуют ограничения "желтой" зоны. Местная власть может вводить дополнительные ограничения.
"Красная" зона карантина
Решением Кабмина запрещается:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
- работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- работа учебных заведений, кроме тех, где двумя дозами вакцинированы 100% работников;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа гостиниц, хостелов и т.д.
Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19.
Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.
Кроме того, при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 лицо, пересекающее границу или прибывающее из временно оккупированных территорий, может не проходить самоизоляцию.
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Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил о том, что сразу четыре области Украины в ближайшее время могут попасть из "зеленой" в "красную" зону карантинных ограничений.