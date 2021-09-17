Четырем областям Украины светит "красная" зона карантина – Радуцкий

В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах, подчеркнул Михаил Радуцкий.
Сразу четыре области Украины в ближайшее время могут попасть из "зеленой" в "красную" зону карантинных ограничений.
Как пишет глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале, в Украине зафиксировано наибольшее число новых больных COVID-19 за последние четыре месяца.
Какие области рискуют попасть в красную зону карантина
- Черновицкая область;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Тернопольская область.
"В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из "зеленой" зоны сразу перейти в "красную", - сказал он.
По данным Радуцкого, по количеству больных на 100 тысяч населения в "лидерах" Черновицкая и Луганская области. Больше всего занято коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.
"Убежден, что местная власть должна не ждать дальнейшего резкого ухудшения эпидситуации и оперативно реагировать: усиливать контроль за основными правилами карантина, готовиться к открытию дополнительных коек в "ковидных" отделениях", - подчеркнул Радуцкий.
Ранее в Минздраве заявили о том, что карантинные меры в Украине будут усилены в том случае, если вырастет количество заражений коронавирусом, а число тестов сократят. Если один регион попадет в красную зону, остальные области автоматически станут "желтыми".
Премьер Денис Шмыгаль сказал, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС уже на днях может принять решение о переводе Украины в желтую зону.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.