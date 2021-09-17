Четырем областям Украины светит "красная" зона карантина – Радуцкий

Сразу в четырех областях могут ужесточить карантин / УНИАН

Сразу четыре области Украины в ближайшее время могут попасть из "зеленой" в "красную" зону карантинных ограничений.

Как пишет глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале, в Украине зафиксировано наибольшее число новых больных COVID-19 за последние четыре месяца.

Какие области рискуют попасть в красную зону карантина

Черновицкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Тернопольская область.

"В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из "зеленой" зоны сразу перейти в "красную", - сказал он.

По данным Радуцкого, по количеству больных на 100 тысяч населения в "лидерах" Черновицкая и Луганская области. Больше всего занято коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.

"Убежден, что местная власть должна не ждать дальнейшего резкого ухудшения эпидситуации и оперативно реагировать: усиливать контроль за основными правилами карантина, готовиться к открытию дополнительных коек в "ковидных" отделениях", - подчеркнул Радуцкий.

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Ранее в Минздраве заявили о том, что карантинные меры в Украине будут усилены в том случае, если вырастет количество заражений коронавирусом, а число тестов сократят. Если один регион попадет в красную зону, остальные области автоматически станут "желтыми".

Премьер Денис Шмыгаль сказал, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС уже на днях может принять решение о переводе Украины в желтую зону.