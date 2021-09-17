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Четырем областям Украины светит "красная" зона карантина – Радуцкий

17 сентября 2021, 18:18
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В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах, подчеркнул Михаил Радуцкий.

карантин,скорая
Сразу в четырех областях могут ужесточить карантин / УНИАН

Сразу четыре области Украины в ближайшее время могут попасть из "зеленой" в "красную" зону карантинных ограничений.

Как пишет глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале, в Украине зафиксировано наибольшее число новых больных COVID-19 за последние четыре месяца.

Какие области рискуют попасть в красную зону карантина

  • Черновицкая область;
  • Волынская область;
  • Закарпатская область;
  • Тернопольская область.

"В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из "зеленой" зоны сразу перейти в "красную", - сказал он.

По данным Радуцкого, по количеству больных на 100 тысяч населения в "лидерах" Черновицкая и Луганская области. Больше всего занято коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.

"Убежден, что местная власть должна не ждать дальнейшего резкого ухудшения эпидситуации и оперативно реагировать: усиливать контроль за основными правилами карантина, готовиться к открытию дополнительных коек в "ковидных" отделениях", - подчеркнул Радуцкий.

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Ранее в Минздраве заявили о том, что карантинные меры в Украине будут усилены в том случае, если вырастет количество заражений коронавирусом, а число тестов сократят. Если один регион попадет в красную зону, остальные области автоматически станут "желтыми".

Премьер Денис Шмыгаль сказал, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС уже на днях может принять решение о переводе Украины в желтую зону.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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