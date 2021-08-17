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Когда в Украине запустят жесткий карантин: в Минздраве назвали украинцам главные условия

17 августа 2021, 11:20
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Вся страна окажется в желтой зоне, если только один регион будет в красной эпидемиологической ситуации.

маски,карантин
Карантин в Украине усилят в том случае, если вырастет заболеваемость и сократится число тестов - Минздрав / Reuters

Карантин в Украине может быть усилен в том случае, если заболеваемость COVID-19 возрастет, а число тестов на коронавирусную инфекцию снизится. Вся страна окажется в желтой эпидемиологической зоне, если за 14 дней будет более 75 зараженных вирусом пациентов на 100 тысяч населения, или один из регионов окажется в красной зоне.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, сегодня Украина находится в зеленой зоне эпидемиологической безопасности. Однако карантинные мероприятия могут быть ужесточены, если повысится уровень заболеваемости, а число тестов снизится.

В частности, страна окажется в желтой эпидемзоне в том случае, если за 2 недели выявят 75 случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения. Этот, или один из других признаков должен сохраняться в течение 3 дней.

Кроме того, страна станет "желтой", если коэффициент обнаружения пациентов с коронавирусом при помощи тестов превысит 4% или же количество тестирований будет на уровне 300 на 100 тысяч населения за 7 дней.

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Помимо этого, если один из регионов страны окажется в красной эпидемиологической зоне, вся страна отправится в желтую зону.

При каком сценарии карантин усилят до оранжевой зоны

Оранжевый уровень ожидается в том случае, если заполненность больничных коек с кислородом в регионе превысит показатель в 65%, а количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением на вирус будет более 60 на 100 тысяч населения за неделю.

Коеффициент обнаружений случаев коронавирусу с помощью тестов превышает 20%.Читайте такжеПродление карантина в Украине до 1 октября: какие ограничения действуют в стране

Рост числа госпитализаций на 50% больше, чем за предыдущие 7 дней.

Карантин в Украине

Кабинет министров 11 августа принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 1 октября. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается контролируемой, однако фиксируются первые тенденции негативных показателей госпитализации.

Ученые Национальной академии наук считают, что показатели заболеваемости коронавирусом в Украине будут ухудшаться. Вспышка может произойти тогда, когда доля заражений, спровоцированных Дельтой, составит 90% от всех новых случаев заболеваний.

Минздрав новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине
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