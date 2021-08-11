В Украине официально объявили о продлении карантина до 1 октября

Власти уже работают над подготовкой больниц для пациентов с коронавирусом - Шмыгаль / УНИАН

Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине и режима чрезвычайной ситуации до 1 октября. Эпидемиологическая ситуация в стране остается контролируемой, но специалисты уже фиксируют первые негативные показатели увеличения числа госпитализаций. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе заседания правительства в среду, 11 августа, глава правительства сказал о том, что власти решили продлить карантин до октября.

Читайте также"Будут еще более жесткие ограничения": в СНБО анонсировали усиление карантина в Украине"Правительство продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на данный момент эпидемиологическая ситуация в стране остается контролируемой, однако специалисты уже фиксируют первые негативные сигналы по увеличению числа госпитализаций пациентов с диагнозом COVID-19.

Кроме того, он добавил, что власти работают над подготовкой больниц, а количество больничных коек с кислородом уже составляет около 100%.

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Карантин в Украине

Правительство в связи с продолжающейся эпидемией COVID-19 16 июня приняло решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе обязывает Киев продлить карантин в Украине еще на два месяца.

При этом главный санитарный врач Игорь Кузин ранее заявлял, что власти не собираются запускать локдаун в Украине осенью. Государство не планирует значительно усиливать карантин и намерено придерживаться адаптивных противоэпидемиологических ограничений.