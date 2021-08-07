Подготовка локдауна: в Минздраве раскрыли планы по ужесточению карантина осенью

В ряде регионов наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, подчеркнул Игорь Кузин.
Согласно мировому опыту в конце осени и в начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
В эфире Радио Свобода, комментируя слухи о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября, он назвал это неправдой и подчеркнул, что на сегодня нет оснований говорить об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.
Главный санврач уточнил, что есть регионы, в которых действительно наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, либо те, по отношению к которым должны более тщательно отслеживать контакты.
"Однако говорить о том, что с 4-го или с 5-го сентября будет ухудшения эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", - пояснил он.
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Замглавы МОЗ подчеркнул, что сейчас власти не планируют вводить локдаун. В то же время планируют придерживаться адаптивного карантина.
"Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленный срок", - добавил Кузин.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.
Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.
По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.