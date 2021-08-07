Подготовка локдауна: в Минздраве раскрыли планы по ужесточению карантина осенью

В Минздраве не исключили новый локдаун / УНИАН

Согласно мировому опыту в конце осени и в начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В эфире Радио Свобода, комментируя слухи о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября, он назвал это неправдой и подчеркнул, что на сегодня нет оснований говорить об ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине.

Главный санврач уточнил, что есть регионы, в которых действительно наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, либо те, по отношению к которым должны более тщательно отслеживать контакты.

"Однако говорить о том, что с 4-го или с 5-го сентября будет ухудшения эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", - пояснил он.

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Замглавы МОЗ подчеркнул, что сейчас власти не планируют вводить локдаун. В то же время планируют придерживаться адаптивного карантина.

"Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленный срок", - добавил Кузин.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.