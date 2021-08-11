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Украина под угрозой резкой вспышки COVID-19: ученые назвали новый сценарий заболеваемости

11 августа 2021, 13:05

Худшая картина заболеваемости коронавирусом в Херсонской и Одесской областях.

коронавирус
На западе Украины ухудшается картина заболеваемости COVID-19 / Reuters

Число суточных заражений COVID-19 в Украине в ближайшие недели продолжит возрастать. Ученые полагают, что прирост заболевших с 11 по 17 августа составит 1008 случаев в сутки. С 18 по 24 августа ожидается 1285 случаев. Количество положительных тестов на коронавирус уже возрастало в 1,5 раза, темпы могут увеличиться по мере распространения нового штамма Дельта. Всплеск заболеваемости ожидается тогда, когда доля заболеваемости, спровоцированных новым вариантом вируса, достигнет 90% от новых случаев заражений.

Такой прогноз опубликован учеными Национальной академии наук Украины. Ученые считают, что в период с 11 по 17 августа прирост суточной заболеваемости в среднем составит 1008 случаев. Уже с 18 по 24 августа ожидается 1285 случаев.Читайте такжеУкраине грозит вспышка COVID-19 уже в августе: названы два главных сценария

Исследователи отмечают, что в среднем COVID-19 стали заражаться до 839 людей в день. За 14 дней данный показатель увеличился на 44%. Количество положительных тестов на коронавирус уже в 1,5 раза возрастало, по сравнению с предыдущей неделей. Ситуация по данному критерию может ухудшиться по мере распространения доли штамма Дельта в общей картине заболеваемости.

Также указывается, что самые высокие темпы роста заражения коронавирусной инфекцией можно ожидать в тот момент, когда доля штамма Дельта может составить 90% от всех новых случаев заболеваемости.

Кроме того, в НАН отмечают, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшается в Херсонской и Одесской областях. Быстрыми темпами в худшую сторону меняется и картина заболеваемости на западе страны.

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Подчеркивается, что в Киеве стремительно растет количество положительных тестов на коронавирус, однако число рост числа госпитализаций пока медленный.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на среду, 11 августа, в Украине за минувшие 24 часа выявили 1 122 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вирусом заразились 53 ребенка и 31 медицинский работник. Погибли 25 человек.

Ранее главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко предупредил, что из-за штамма Дельта в Украине может произойти новая вспышка COVID-19. По его мнению, вакцинация не является гарантией того, что человек не заболеет коронавирусом. Об этом свидетельствует опыт Израиля, где против вируса привились более половины населения.

ученые Дельта НАНУ коронавирус в Украине
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