Вакцина – не гарантия от штамма Дельта: врач предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Украине

Вакцины от коронавируса появились еще до штамма Дельта, поэтому происходят проблемы - врач / УНИАН

В Украине из-за циркуляции штамма Дельта может произойти вспышка коронавируса. В Израиле, где вакцинировано около 58% населения, случился всплеск COVID-19, однако там ситуация ухудшилась скорее по причине ослабления карантина. Люди могут болеть коронавирусом и два раза в год, а вакцины разрабатывались тогда, когда не было индийского штамма. Об этом заявил главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко.

В интервью ТСН он рассказал о том, что Украина является страной с высокой угрозой эпидемиологической опасности. Может повториться и ситуация, похожая на израильскую, где высокий уровень вакцинации не предотвратил новой вспышки. Однако в этой ситуации, возможно, скорее, сработал фактор ослабления карантинных ограничений.

"Такая угроза постоянно существует и мы уже об этом говорили, что расслабляться нельзя, потому что Украина — это страна эпидемий. У нас постоянно есть угрожающая эпидситуация по большинству инфекционных болезней, в том числе и коронавирусу. В Израиле так случилось, потому что мне кажется, там ослабили противоэпидемические мероприятия. Люди начали ходить без масок, страна открылась для туристов. И возможно на фоне этого и выросло количество больных коронавирусной болезнью", - считает доктор.

По его словам, коронавирус является такой болезнью, которой можно переболеть и несколько раз. Распространено много вариаций вирусов, а вакцины появились тогда, когда столько штаммов еще не было. Отсутствие Дельты на момент производства вакцины может стать еще одним фактором ухудшения ситуации с заболеваемостью в Израиле. В ближайшем будущем не исключено, что новые вакцины от COVID-19 будут производиться с высокой долей акцента именно на индийском штамме.

"Поэтому, несомненно, рано расслабляться. Нужно помнить об опасности и то, что существует очень много штаммов коронавируса. Также и вакцины разрабатывали, когда еще не было известно о циркуляции штамма "Дельта". Вот и еще одна причина, почему в Израиле произошла вспышка инфекции. Недавно читал в американском журнале, в котором говорилось, что ученые из США рассматривают вопрос о том, что возможно штамм "Дельта" будет эталонным для выработки новых вакцин против коронавирусной болезни", - подчеркнул врач-инфекционист Сергей Федоренко.

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Читайте такжеВ 1000 раз больше вируса в организме, чем с исходным COVID-19: Дельту сравнили с "лесным пожаром"Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле фиксируют все больше новых случаев заражения коронавирусом. Половина из тех людей, которые подхватили вирус (дети до 16 лет), ранее были вакцинированы Pfizer. Подавляющее большинство случаев, по мнению врачей, могут быть спровоцированы штаммом Дельта.

Коронавирус в Украине

Напомним, за сутки, 4 августа, в Украине установлено 1 052 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев диагностировано в Киеве, Одесской, Запорожской, Харьковской и Винницкой областях.

В Совете национальной безопасности и обороны уже заявили, что после того, как люди вернутся из отпусков, показатели заболеваемости могут ухудшиться. Уже в сентябре-начале октября может произойти новая вспышка COVID-19 в Украине.

Как рассказал глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий, худший сценарий, который уже изучается властями, предполагает вспышку заболеваемости коронавирусом уже в начале августа.