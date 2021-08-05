УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вакцина – не гарантия от штамма Дельта: врач предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Украине

5 августа 2021, 09:51
Прослушать новость
Остановить

Украина – страна эпидемий, поэтому здесь всегда существует риск угрожающей эпидемиологической ситуации, считает Сергей Федоренко.

Вакцинация
Вакцины от коронавируса появились еще до штамма Дельта, поэтому происходят проблемы - врач / УНИАН

В Украине из-за циркуляции штамма Дельта может произойти вспышка коронавируса. В Израиле, где вакцинировано около 58% населения, случился всплеск COVID-19, однако там ситуация ухудшилась скорее по причине ослабления карантина. Люди могут болеть коронавирусом и два раза в год, а вакцины разрабатывались тогда, когда не было индийского штамма. Об этом заявил главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко.

В интервью ТСН он рассказал о том, что Украина является страной с высокой угрозой эпидемиологической опасности. Может повториться и ситуация, похожая на израильскую, где высокий уровень вакцинации не предотвратил новой вспышки. Однако в этой ситуации, возможно, скорее, сработал фактор ослабления карантинных ограничений.

"Такая угроза постоянно существует и мы уже об этом говорили, что расслабляться нельзя, потому что Украина — это страна эпидемий. У нас постоянно есть угрожающая эпидситуация по большинству инфекционных болезней, в том числе и коронавирусу. В Израиле так случилось, потому что мне кажется, там ослабили противоэпидемические мероприятия. Люди начали ходить без масок, страна открылась для туристов. И возможно на фоне этого и выросло количество больных коронавирусной болезнью", - считает доктор.

По его словам, коронавирус является такой болезнью, которой можно переболеть и несколько раз. Распространено много вариаций вирусов, а вакцины появились тогда, когда столько штаммов еще не было. Отсутствие Дельты на момент производства вакцины может стать еще одним фактором ухудшения ситуации с заболеваемостью в Израиле. В ближайшем будущем не исключено, что новые вакцины от COVID-19 будут производиться с высокой долей акцента именно на индийском штамме.

"Поэтому, несомненно, рано расслабляться. Нужно помнить об опасности и то, что существует очень много штаммов коронавируса. Также и вакцины разрабатывали, когда еще не было известно о циркуляции штамма "Дельта". Вот и еще одна причина, почему в Израиле произошла вспышка инфекции. Недавно читал в американском журнале, в котором говорилось, что ученые из США рассматривают вопрос о том, что возможно штамм "Дельта" будет эталонным для выработки новых вакцин против коронавирусной болезни", - подчеркнул врач-инфекционист Сергей Федоренко.

Реклама

Читайте такжеВ 1000 раз больше вируса в организме, чем с исходным COVID-19: Дельту сравнили с "лесным пожаром"Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле фиксируют все больше новых случаев заражения коронавирусом. Половина из тех людей, которые подхватили вирус (дети до 16 лет), ранее были вакцинированы Pfizer. Подавляющее большинство случаев, по мнению врачей, могут быть спровоцированы штаммом Дельта.

Коронавирус в Украине

Напомним, за сутки, 4 августа, в Украине установлено 1 052 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев диагностировано в Киеве, Одесской, Запорожской, Харьковской и Винницкой областях.

В Совете национальной безопасности и обороны уже заявили, что после того, как люди вернутся из отпусков, показатели заболеваемости могут ухудшиться. Уже в сентябре-начале октября может произойти новая вспышка COVID-19 в Украине.

Как рассказал глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий, худший сценарий, который уже изучается властями, предполагает вспышку заболеваемости коронавирусом уже в начале августа.

Дельта новости Украины коронавирус в Украине новости Израиля вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Вакцина – не гарантия от штамма Дельта: врач предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Как вам жара?": Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом"Как вам жара?": Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом Ильин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открыткиИльин день 2021: поздравления с днем ангела и красивые открытки Астролог рассказал, ради какого поста Аваков отказался возглавлять МВДАстролог рассказал, ради какого поста Аваков отказался возглавлять МВД Цена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударомЦена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i"Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i"

Последние новости

09:52

Мощная защита от мин в Черном море: Украина получит два корабля ВМФ Британии

09:51

Вакцина – не гарантия от штамма Дельта: врач предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Украине Видео

09:50

21-летняя египтянка умерла спустя час после свадьбы: похоронили ее на следующий день

09:43

Убили мужа и пытали жену: на Днепропетровщине банда нелюдей ограбила семью фермера Видео

09:16

Праздники в августе 2021 Украина: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты

Реклама
09:09

Гороскоп на сегодня 5 августа для всех знаков Зодиака: растраты, неожиданный поворот событий и обман Видео

08:58

Коллапс в час пик: в метро Киева закрыли пересадочный узел из-за подозрительного предмета Видео

08:45

Украине грозит всплеск COVID-19 в ближайшие 2 недели: 20 областей уже в зоне риска – ученые

08:37

Умер бывший премьер-министр Украины, первый глава СБУ Евгений Марчук

08:20

Коронавирус в Украине набирает обороты: за сутки подскочило число заболевших Видео

08:03

На Украину обрушатся ливни, шквалы и град: синоптик предупредила о резком похолодании Видео

07:45

Партизанщина и рост цен: что ждет украинцев при отказе от поставок газа по трубе мнение

07:25

"Предательство" Байденом интересов Украины: дипломат объяснил решение Белого дома по сделке с СП-2 Видео

07:22

Первая бронза для Украины в гребле: Людмила Лузан героически вырвала медаль на Олимпиаде в Токио

07:07

Новая боевая атака на Украину и контрудар ВСУ: Арестович объявил о военных сценариях России

06:55

Всё решит один выстрел: астролог предрек Лукашенко судьбу президента Гаити Видео

06:29

Попытка сгладить противоречия: о чем говорят кадровые перестановки в Кабмине мнение

06:02

Можно ли есть яйца каждый день: врачи расставили все точки над "i" Видео

05:28

В 1000 раз больше вируса в организме, чем с исходным COVID-19: Дельту сравнили с "лесным пожаром" Видео

05:02

Ученые выяснили, почему некоторые люди живут больше ста лет

Реклама
04:22

Названы шесть способов вкусно и здорово приготовить огурцы и это не салат: что с ними делать Видео

03:50

Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

03:10

Приметы на 5 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

02:16

Снег в ноябре и сильные морозы: синоптики дали прогноз на осень Видео

01:37

Найден новый фактор, приводящий к тяжелой форме COVID-19 - ученые

00:50

Повышает риск сердечного приступа на 18%: от какого продукта рекомендуют отказаться медики Видео

04 августа, среда
23:52

"Оригинальный" тайник: на Житомирщине вор закопал украденный мотоцикл в землю, копы в шоке

23:20

Must have в столовой: чем будут кормить детей в садиках и школах с 1 сентября

23:12

Бывшего судью-взяточника Чауса отправили под домашний арест

23:09

"Все будет на высшем уровне": полтавский учитель-танцор рассказал о планах на новой должности Видео

22:36

Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Видео

22:21

Дольше всех живущие люди в мире едят эти специи каждый день: топ-5 Видео

22:13

Кулеба и Ермак обсудили с советником Трампа войну на Донбассе и партнерство

22:09

Обратно в государство: Фирташ потерял свой титаново-магниевый комбинат в Запорожье Видео

21:45

Не сейчас: ВОЗ призывает страны не прививать население "бустерными" дозами вакцин против COVID-19 Видео

21:42

Купаться запрещено: Минздрав перечислил самые опасные пляжи Украины

21:37

Как за 30 секунд очистить решетку гриля: здоровые лайфхаки Видео

21:15

Полиция установила преступника, который расстрелял мужчину в Одессе

20:59

Всему виной голый зад и утка: в Херсонской области мужчина заплатит соседке 5 тыс. грн

20:20

Трагедия на Харьковщине: пропавшую во время вечеринки девушку нашли мертвой

Реклама
20:18

На Черкасчине ушел с молотка памятник Ленину: сумма лота стала рекордной

19:43

Минздрав назвал "эксклюзивные" симптомы Дельта-штамма Видео

19:40

Попытка взрыва Кабмина: МВД показало видео спецоперации по задержанию военного Видео

19:30

Отвлекающий маневр: почему ветеран АТО пытался взорвать Кабмин мнение

19:18

Очень хотел покончить с собой: в Запорожье мужчина выстрелил в себя и отравился, но выжил

19:06

Военного, который избил танцора Дорофеевой, выгнали из УГО Видео

18:39

Под Хмельницким в пьяном ДТП с участием молоковоза погиб маленький мальчик

18:37

Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить Видео

18:30

Аномалия в Киеве: посреди лета внезапно расцвели магнолии

17:46

"Бронзовых" украинских синхронисток на Олимпиаде-2020 в Токио представили как российских

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять