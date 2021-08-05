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Украине грозит всплеск COVID-19 в ближайшие 2 недели: 20 областей уже в зоне риска – ученые

5 августа 2021, 07:54

Регионы относительной безопасности – Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области.

коронавирус
Во всех регионах Украины фиксируется тенденция к медленному росту заболеваемости COVID-19, - исследование / Daniel Foster / flickr.com/

На территории Украины в ближайшие 2 недели может случиться вспышка заболеваемости COVID-19. Причиной тому является рост числа госпитализаций уже в 20 областях страны. В зоне особого риска – Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области. Именно эти области рискуют столкнуться с всплеском роста заражений. Ситуация постепенно ухудшается во всех регионах страны, говорится в исследовании украинских ученых.

Согласно прогнозу ученых Киевской школы экономики (KSE), в зоне риска вспышки коронавируса в Украине оказались 20 украинских областей. Показатели шести регионов составляют половину роста госпитализаций по всей территории страны.

Области в зоне риска

  • Днепропетровская область
  • Одесская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Хмельницкая область

Как утверждает руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, именно в вышеуказанных областях может произойти вспышка коронавируса.

Также указываются и регионы относительной безопасности:

  • Киев
  • Полтавская область
  • Сумская область
  • Черниговская область

В этих областях данные по заболеваемости неделя за неделей демонстрирует изменения в сторону убывания на плато.Читайте также"Затишье перед бурей": инфекционист назвал сроки, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19

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Отмечается, что фиксируется тенденция к медленному росту заболеваемости COVID-19 во всех украинских областях. Такая картина может указывать на возможное начало вспышки коронавируса в Украине уже в ближайшие 14 дней.

"Фактически все регионы медленно растут. Это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течение ближайших двух недель ", - подчеркнул Ганиченко.

Вспышка коронавируса в Украине

В СНБО предупредили о том, что показатели заболеваемости COVID-19 в Украине могут возрасти после возвращения людей из отпусков. Причиной является циркуляция штамма Дельта в соседних странах. Уже в сентябре-начале октября ожидается новая вспышка.

Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что власти рассматривают два базовых сценария: оптимистический, при котором вспышка может случиться во второй половине сентября и пессимистический – всплеск заболеваемости коронавирусом может произойти в первой половине августа.

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