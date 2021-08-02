Украине грозит вспышка COVID-19 уже в августе: названы два главных сценария

Новая вспышка коронавируса в Украине может произойти либо в начале августа, либо во второй половине сентября / Reuters

Украинским властям на данный момент удается своевременно реагировать на локальные вспышки COVID-19. Однако сейчас рассматриваются сценарии, при которых новый всплеск заболеваемости может произойти либо во второй половине августа, либо во второй половине сентября. В регионах снижаются показатели падения заболеваемости, что создает предпосылки к новой вспышке. Вероятности коронавирусного всплеска становится достаточно высокой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина. Издание среди прочих приводит мнения руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко и председателя профильного комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого.Читайте такжеКоронавирус наступает: в двух областях рекордный уровень госпитализации инфицированных

По словам Радуцкого, власти сейчас изучают два базовых прогноза: оптимистический, при котором вспышка ожидается на вторую половину сентября, и пессимистический – всплеск может произойти уже в первой половине августа.

Как утверждает Ганиченко, Центр экономики здравоохранения ожидает вспышки в первой половине августа. Согласно точке зрения ученых, в регионах снижаются показатели падения заболеваемости COVID-19. Это предпосылка к тому, чтобы произошла вспышка.

"Опасность состоит в том, что сейчас все регионы Украины находятся на минимальном плато, имея достаточно низкий уровень заболеваемости. Все они перестали демонстрировать падение заболеваемости. Это как раз почва для того, чтобы начался всплеск", - подчеркнул Ганиченко.

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Коронавирус в Украине

Согласно данным на 2 августа, в Украине за минувшие 24 часа установлено 265 новых прецедента COVID-19. Госпитализировано 385 человек. Больше всего заражений установлено в Киеве, Одесской, Тернопольской и Харьковской областях.

В ВОЗ заявили, что новая вспышка коронавируса в Украине из-за штамма Дельта может произойти в конце августа – начале сентября. По этой причине специалисты призывают украинцев вакцинироваться от COVID-19.

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предупредила о том, что штамм Дельта, скорее всего, Украину не обойдет. Новая вспышка коронавируса в стране может произойти буквально за ночь.