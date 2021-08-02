COVID-19 в Украине поутих: за минувшие сутки установлено 265 новых случаев

Коронавирус в Украине / Daniel Foster / flickr.com/

Коронавирус в Украине за минувшие 24 часа выявили у 256 человек. Больше прецедентов суточных заражений зафиксировано в Киеве (62) Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской областях (17). Госпитализировано 385 человек. Выздоровели 176 людей. Погибли 4 человека.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за сутки, 1 августа, в Украине установлено 265 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заразились инфекцией 11 детей, а также 1 медицинский работник.

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