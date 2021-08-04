Вспышка COVID-19 в сентябре-октябре и карантинные штрафы: в СНБО предупредили об опасности Дельты

В СНБО предлагают усилить контроль над соблюдением карантина в Украине / УНИАН

Резкий рост числа заражений COVID-19 произойдет по мере возвращения людей из отпусков. Причиной тому является циркуляцию коронавируса Дельта у северных и западных соседей Украины. Уже в сентябре-начале октября возможна новая вспышка вирусной инфекции, спровоцированная индийским штаммом. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации следует усилить контроль за карантином и ввести штрафы за нарушение масочного режима. Об этом заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

Как сообщает Obozrevatel, он рассказал о том, что число заболевших коронавирусом возрастет из-за распространения Дельты в соседних странах и возвращения людей из отпусков.

"Мы предполагаем увеличение количества людей, которые будут инфицированы, в связи с тем, что у наших соседей и с севера, и с запада распространяется вариант Дельта. Я думаю, мы можем предвидеть существенное увеличение и у нас. Особенно тогда, когда люди будут возвращаться после отпусков", - сказал Комиссаренко.

По его словам, уже в сентябре-начале октября может произойти новая вспышка COVID-19. Заболевших коронавирусом станет намного больше. Наверняка всплеск будет спровоцирован индийским штаммом Дельта.

"Я очень не хотел бы, но увы можно предположить, что где-то в сентябре, в начале октября возможен взрыв – значительное увеличение количества людей, которые будут инфицированы. Мы должны понимать, что наверняка это будет новый вариант штамма, то есть Дельта, течение которого значительно более тяжелое. Мы должны сделать все, чтобы этого не было", - отметил Комиссаренко.

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Также он добавил, что государству следует усилить контроль за ношением масок в закрытых помещениях. Это одно из главных требований противоэпидемиологических ограничений, которое много где не соблюдается. Нарушителей следует штрафовать.Читайте такжеУкраине грозит вспышка COVID-19 уже в августе: названы два главных сценария

"Людей, которые не хотят носить маски, надо просто удалять из магазина. Я думаю, что можно было бы вернуть штрафы. Это бы очень хорошо дисциплинировало", - подчеркнул Сергей Комиссаренко.

Борьба со штаммом Дельта в Украине

Совет национальной безопасности и обороны ранее поручил Министерству здравоохранения подготовить комплекс мер по противодействию распространению штамму коронавируса Дельта в Украине.

В Украине изменили правила въезда в страну. Теперь при пересечении украинской границы и гражданам, и иностранцам, снова нужно предъявлять негативный ПЦР-тест. Украинцы и иностранные граждане, которые приезжают на территорию государства из России и Индии, будут отправлены на двухнедельную самоизоляцию. Причем прервать ее досрочно нельзя даже с отрицательным тестом на коронавирус.

Народный депутат от Слуги народа Александр Качура 3 августа предупредил о том, что в конце лета или сентябре в Украине могут вводить локальный локдаун на отдельных территориях. Осенью может быть запущен новый общенациональный усиленный карантин.