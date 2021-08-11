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COVID-19 рванул вперед: за сутки в Украине поставили больше тысячи новых диагнозов

11 августа 2021, 08:28
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За минувшие сутки жертвами болезни стали еще 25 украинцев. Всего с начала эпидемии коронавируса зафиксировано более 53 тысяч летальных исходов.

коронавирус,Киев
Коронавирус в Киеве заразил за сутки 186 человек / Фото УНИАН

По состоянию на утро среды, 11 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 122 жителей страны. В том числе заболели 54 ребенка и 31 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 648 человек; летальных случаев - 25; выздоровели 1160 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 261 354 человека;
  • выздоровели - 2 193 752 человека;
  • летальных исходов - 53 149;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 582 812.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 11 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Киеве после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna скончалась 50-летняя женщина. Ей укололи первую прививку. Она заболела в тот же день, когда привилась от коронавируса.

Американские ученые обнаружили новый штамм коронавируса Йота или B.1.526. Он может повысить уровень смертности от инфекции на 62-82% среди пожилых людей. Впервые штамм Йота обнаружили у жителя Нью-Йорка в ноябре 2020 года. Позже этот вариант зафиксировали во всех 52 штатах США, а также в 27 странах мира.

Врач из штата Луизиана в США Джо Кантер назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта. По его словам, признаки индийского штамма COVID-19 можно легко спутать с сезонной аллергией. В частности, вакцинированные от коронавируса люди, которые получили положительный результат на COVID-19, сообщали о чихании как о симптоме болезни.

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