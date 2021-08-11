COVID-19 рванул вперед: за сутки в Украине поставили больше тысячи новых диагнозов

Коронавирус в Киеве заразил за сутки 186 человек / Фото УНИАН

По состоянию на утро среды, 11 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 122 жителей страны. В том числе заболели 54 ребенка и 31 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 648 человек; летальных случаев - 25; выздоровели 1160 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 261 354 человека;

выздоровели - 2 193 752 человека;

летальных исходов - 53 149;

проведено ПЦР-тестов - 11 582 812.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 11 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

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