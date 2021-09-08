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Украина отправится в желтую зону: Шмыгаль сделал заявление об усилении карантина

8 сентября 2021, 13:26

Страна пытается избежать локдауна и красных зон, сказал Денис Шмыгаль.

Киев,карантин
Украина в ближайшие дни покинет зеленую зону карантина / УНИАН

В ближайшие дни состоится заседание комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), в ходе которого будет рассматриваться вопрос об усилении карантина в Украине и переводе страны в желтую зону карантинных мероприятий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе заседания правительства в среду, 8 сентября, он рассказал о том, что вопрос усиления противоэпидемиологических мероприятий будет рассматриваться комиссией ТЭБ и ЧС уже скором времени. Государство работает над тем, чтобы не допустить нового локдауна в Украине и введения красных зон.

"Уже в ближайшие дни состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической безопасности по всей стране", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Новость дополняется.

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Кабмин новости Украины Денис Шмыгаль карантин в Украине
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