Украина отправится в желтую зону: Шмыгаль сделал заявление об усилении карантина

Украина в ближайшие дни покинет зеленую зону карантина / УНИАН

В ближайшие дни состоится заседание комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), в ходе которого будет рассматриваться вопрос об усилении карантина в Украине и переводе страны в желтую зону карантинных мероприятий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе заседания правительства в среду, 8 сентября, он рассказал о том, что вопрос усиления противоэпидемиологических мероприятий будет рассматриваться комиссией ТЭБ и ЧС уже скором времени. Государство работает над тем, чтобы не допустить нового локдауна в Украине и введения красных зон.

"Уже в ближайшие дни состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической безопасности по всей стране", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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