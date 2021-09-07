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Карантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всего

7 сентября 2021, 11:43

Черновицкая, Львовская и Винницкая области могут переместиться из "зеленой" области сразу в "оранжевую" или "красную".

карантин
Карантин в Украине могут усилить уже на следующей неделе / Фото galka.if.ua

С 13 сентября вся Украина может переместиться из "зеленой" в "желтую" зону карантина. Не исключено, что в областях, в которых фиксируются наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

Как заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на согласительном совете 7 сентября, сейчас самая опасная ситуация с распространением коронавируса в трех областях. В частности, это Черновицкая, Львовская и Винницкая области - тут могут усилить карантин до "оранжевого" или "красного" уровня.

"Ситуация эпидемическая действительно в стране ухудшается. Мы не единственная страна, это в целом ситуация в мире. Мы сильно забыли о карантине ... На сегодняшний день страна приближается к желтой зоне. Оранжевая и красная зона будут адаптированы только в тех областях, где есть проблема (...) Пока что говорить о каком-то усилении ограничений в целом по стране рано", — заявил Радуцкий.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Главный санитарный врач Украины заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую". "Красные зоны" карантина появятся в Украине не раньше ноября.

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Доктор медицинских наук Виктор Досенко рассказал, что в случае введения локдауна не должно быть привилегий для вакцинированных граждан.

СМИ сообщили, что в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна в столице – его хотят объявить уже с 15 сентября, а не в ноябре, как предполагалось ранее.

Позже власти Киева опровергли информацию о введении локдауна в Киеве с 15 сентября. Как отмечают чиновники, усиление карантина возможно только в том случае, если город войдет в "желтую" или "красную" зону карантина.

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