Локдаун должен быть для всех: ученый выступил против привилегий для вакцинированных от COVID-19

Во время локдауна правила должны быть одинаковыми для всех, считает Досенко / Униан

Кабинет министров уже разработал тематическую стратегию ужесточения карантина в Украине, рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко.

По его словам, эпидемиологические показатели рассчитаны, на них и будет ориентироваться Минздрав и правительство в целом при принятии решения о введении локдауна, передает Obozrevatel.

Досенко добавил, что, по его мнению, не должно быть привилегий для вакцинированных граждан (например, посещение ТРЦ, разрешение пользоваться общественным транспортом).

"Вакцинация не предотвращает передачу вируса. Человек не заболеет, но он может быть инфицирован и передать другому, не вакцинированному, человеку этот вирус. Поэтому никаких преференций для вакцинированных быть не должно", – сказал ученый.

Читайте такжеЛокдауна не избежать, Украина будет "красной" не раньше ноября - МинздравДосенко подчеркнул: "Если будет локдаун, значит, должен быть локдаун для всех, независимо от вакцинации".

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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился, поэтому в стране наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. В четырех регионах показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране могут усилить карантин, заявил врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

СМИ сообщили, что в Кабмине определили окончательные даты введения локдауна в столице – его хотят объявить уже с 15 сентября, а не в ноябре, как предполагалось ранее.

Позже власти Киева опровергли информацию о введении локдауна в Киеве с 15 сентября. Как отмечают чиновники, усиление карантина возможно только в том случае, если город войдет в "желтую" или "красную" зону карантина.