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Резкий рост новых COVID-случаев: за сутки в Украине выявили более двух тысяч зараженных

7 сентября 2021, 08:27

Больше всего положительных тестов на коронавирус поставили в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

коронавирус
Коронавирус в Украине набирает обороты / Фото Reuters

По состоянию на утро вторника, 7 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 197 жителей страны (днем ранее было 773). В том числе заболели 197 детей и 37 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 485 человек; летальных случаев - 53; выздоровели 1 429 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 300 504 человека;
  • выздоровели - 2 214 606 человек;
  • летальных исходов - 54 054;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 131 185.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 7 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро понедельника, 6 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 773 жителей страны. Были госпитализированы 635 человек; летальных случаев - 18; выздоровели 457 человек.

Главный санитарный врач Украины заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую". "Красные зоны" карантина появятся в Украине не раньше ноября.

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Доктор медицинских наук Виктор Досенко рассказал, что в случае введения локдауна не должно быть привилегий для вакцинированных граждан.

Исследователи выяснили, есть ли необходимость в бустерной дозе аниковидной вакцины. В частности, речь идет о препарате производства Sinovac. По данным ученых, третья доза увеличивает эффективность антител от штамма "Дельта". Причем, более чем в 2,5 раза.

Мониторинговый список Всемирной организации здравоохранения пополнился новым штаммом коронавируса под именем Мю. Этот вариант впервые обнаружили на территории Колумбии.

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