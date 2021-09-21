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Школы закроют на карантин: какие регионы Украины под угрозой

21 сентября 2021, 17:12
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В желтой зоне карантина смогут работать только те школы, где вакцинировались как минимум 80% работников образовательного учреждения.

Школа
Работа школ во время карантина / УНИАН

С 23 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение отправить всю Украину в "желтую" зону карантина. При этом школы могут закрыться, даже если там 80% сотрудников будут вакцинированы от COVID-19.

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал причины, по которым это может произойти.

"Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию - это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая в стране образовательный процесс", - уточнил Ляшко. В данный момент, из более 14 тысяч украинских школ, 60 учебных заведений находятся на самоизоляции.

Работы школ из-за карантина в Запорожье

По состоянию на 21 сентября в Запорожье готовы продолжить работу всего 40 из 118 школ. В них вакцинированы более 80% работников. Еще более 15 школ имеют по 70% вакцинированных учителей.

Как будут работать школы и садики в Ровно

Всего 46% учителей школ в Ровно сделали 1 или 2 прививки от коронавируса. Они и те, кто имеет сертификаты о выздоровлении от COVID-19 составляют 62% всех учителей города. Более 80% привитых учителей есть только в шести школах города.

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Карантин в школах Ивано-Франсковской области

Как сообщили в ОГА, по состоянию на 21 сентября в области лишь 123 образовательных учреждения из 1066 вакцинировали более 80% преподавателей. Таким образом, учебные заведения не смогут нормально работать.

Где в Украине не будут закрывать школы на карантин

В Киеве и области, Одессе, Харькове все школы смогут продолжать работу, поскольку показатели прививки сотрудников перешли за 80%.

Остальные регионы приближаются к показателю вакцинации 80%.

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Напомним, министр образования Сергей Шкарлет говорил, что школы, где не сделали прививки от COVID-19 80% учителей, отправят либо на дистанционное обучение, либо на смешанный формат. Однако, по его словам, в школах с вакцинировавшимися преподавателями продолжится обучение при любой ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Главный санитарный врач Украины Кузин предупреждал, что школы с невакцинированными педагогами работать не смогут. Причем не принципиально, в какой из эпидемиологических зон находится заведение. При этом пока нет законодательных оснований для недопуска учителей к работе.

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