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Школы под ударом: заведения, в которых учителя не уколются от COVID-19, "прикроют" с 1 сентября

5 августа 2021, 16:27
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Учителя и врачи должны понимать, что они – работники критической инфраструктуры, сказал Игорь Кузин.

Школа
Учителей призывают вакцинироваться от коронавируса / УНИАН

Школы в Украине, где от коронавируса вакцинированы меньше 80% сотрудников, не будут работать с 1 сентября. Причем речь идет об учебных заведениях как красной, так и оранжевой, желтой и зеленой зон. Каждый педагог и доктор должен осознавать риск, с которым сопровождается его работа. При этом сейчас с правовой точки зрения нет никаких оснований, чтобы не допустить невакцинированного человека к работе. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

В эфире Украинского радио он рассказал о том, что несмотря на отсутствие законодательных ограничений по допуску к работе специалистов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, с целью обеспечения безопасности детей принято решение, согласно которому подавляющее большинство школ с непривитыми сотрудниками, работать не будет. Ограничения касаются всех учебных заведений, вне зависимости от того, в какой из эпидемиологических зон они расположены.

Главный санитарный врач акцентировал внимание на том, что учителя и врачи работают в сферах, деятельность которых сопровождаются повышенным риском. При вакцинации они защищают тех людей, с кем работают.

"Каждый учитель и врач должен понимать, что он – работник критической инфраструктуры и работник, который должен подавать пример другим своими действиями, как правильно поступать. Вакцинируясь и медик, и учитель защищают свое окружение, дают понять, что вакцина – это решение глобальной проблемы, которая касается каждого из нас", - подчеркнул Игорь Кузин.Читайте такжеДопуск в кафе, рестораны и ТРЦ – только для тех, кто с прививкой: в Минздраве предупредили украинцев

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Напомним, в Святошинском районе Киева уже предупреждали учителей о том, что с 1 сентября их могут не допустить к работе в том случае, если они не вакцинируются от коронавируса. При этом в районном управлении образования уточнили, что на практике педагогов вряд ли отстранят от работы.

Вакцинация от коронавируса и ограничения в Украине

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее утверждал, что в случае нового жесткого карантина в Украине может появиться ряд привилегий, среди которых возможность посещения заведений сферы общепита в условиях локдауна.

Кроме того, Ляшко говорил, что вакцинация от COVID-19 в Украине, как и прежде, проходит на добровольной основе. Причем, по его словам, прививку готовы сделать 60% взрослого населения.

Глава комитета здравоохранения Рады Михаил Радуцкий сказал, что власти со временем введут ограничения на деятельность лиц, которые не вакцинируются от коронавируса. Речь может идти о водителях транспорта, сотрудниках кафе и ресторанов, а также коммунальных и коммерческих структур.

Минздрав школы новости Украины Игорь Кузин вакцинация от коронавируса
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