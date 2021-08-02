Под ударом – школы, кафе и транспорт: Украину ждут ограничения для тех, кто не привился от COVID-19

Украина со временем вынуждена будет вводить ограничения для тех, кто не сделал прививку от коронавируса - Радуцкий / УНИАН

В Украине намерены ввести ограничения деятельности водителей общественного транспорта, сотрудников предприятий сферы общественного питания, а также коммерческих или коммунальных структур в том случае, если они не сделают прививку против COVID-19. В случае нового всплеска коронавируса, будут работать только те школы, где вакцинацию прошли не менее 80% педагогического состава. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Украина со временем также будет вынуждена вводить ограничения для непривитых граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей",- пишет парламентарий на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте такжеДопуск в кафе, рестораны и ТРЦ – только для тех, кто с прививкой: в Минздраве предупредили украинцевПо его мнению, такие ограничения можно было бы запустить для водителей общественного транспорта, заведений сферы общественного питания, а также коммерческих и коммунальных структур, сотрудники которых работают с населением.

Кому грозят ограничения без прививки от COVID-19

Водителям общественного транспорта

Работникам заведений общепита

Сотрудникам коммерческих предприятий

Работникам коммунальных структур

Школам с низким процентом вакцинации среди преподавателей

Также он добавил, что вакцинация на данный момент не является обязательной в стране, однако желательно, чтобы лица, которые работают с другими людьми, были вакцинированы.

"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации... но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предусматривает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники",- подчеркнул Михаил Радуцкий.

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Вакцинация от COVID-19 и ограничения в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее заявлял, что в случае нового локдауна в Украине могут появиться определенные привилегии для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Речь идет возможности посещать кафе и рестораны в условиях жесткого карантина.

Ляшко уточнял, что вакцинация от коронавируса в Украине по-прежнему является добровольной, причем уже 60% взрослого населения готовы сделать прививку.

Примечательно, в Святошинском районе Киева уже предупредили учителей, что с 1 сентября их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Однако в районном управлении образования также уточнили, что на практике вряд ли кто-то отстранит педагогов от работы.