Школы с 1 сентября на удаленке: как будут работать заведения, где учителя не укололись от COVID-19

Школы, в которых 80% учителей не сделали прививки от COVID-19, с сентября ждет дистанционка или смешанный формат обучения, - министр образования / Reuters

Не существует оснований, на базе которых учителей, не сделавших прививку от COVID-19, не будут допускать к учебному процессу. Принудительно вакцинировать педагогов не собираются. Однако в школах, где нет 80% привитых сотрудников, образовательные услуги будут предоставляться в дистанционном или смешанном формате. Заведения с вакцинированными учителями смогут работать даже при жестком карантине в Украине. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.

В эфире программы Сніданок з 1+1 он рассказал о том, что принудительной вакцинации педагогов быть не должно. Учителя могут отказаться от прививки по медицинским показаниям.Читайте такжеПод ударом – школы, кафе и транспорт: Украину ждут ограничения для тех, кто не привился от COVID-19

"Принудительно никого не будут вакцинировать. Могут быть медицинские показатели. Например, аллергия", - сказал министр.

Однако, по его словам, в тех учебных заведениях, где не привились от коронавируса 80% сотрудников, образовательный процесс будет организован в удаленном или смешанном формате. Если же 80% педагогического коллектива все-таки сделают прививку, то школа сможет работать даже в условиях усиленного карантинного режима.

Также он добавил, что сейчас по всей Украине сделали прививки от COVID-19 до 35% учителей. Впрочем, данные по регионам серьезно отличаются. К Примеру, в Киевской области уже 90% привитых, а на Волыни – менее 10% вакцинировавшихся учителей.

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"Область от области отличается слишком критично. Например, Киевская — это 90% привитых от COVID. Житомирская и Львовская — более 55%. Зато Волынь — менее 10%", - подчеркнул Сергей Шкарлет.

Работа школ в Украине и вакцинация от COVID-19

В Святошинском районе Киева предупредили учителей о том, что с 1 сентября педагогов могут не допустить к работе в школах в том случае, если они не вакцинируются от COVID-19. В районном управлении образования, однако, отметили, что работников сферы образования вряд ли отстранят от работы.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где привились менее 80% педагогов, не будут работать с сентября, вне зависимости от того, в какой из эпидемиологических зон работает учебное заведения. При этом он уточнил, что на уровне закона нет оснований, чтобы не допустить к работе специалиста, который не сделал прививку от коронавируса.