На украинцах будут тестировать вакцину для США: в Ровно набирают добровольцев

Это первое медицинское учреждение Украины, которое принимает участие в проекте/ УНИАН

В Ровно будут тестировать новую вакцину от коронавируса, которую в дальнейшем планируют поставлять в США. Название препарата пока не разглашают, но для испытания ищут добровольцев.

Главный врач ЦПМСД "Центральный" Олег Шрам сообщил, в городе ищут желающих для участия в клинических исследованиях новой вакцины. За это они получат плату — 8 тысяч гривен, плюс 1300 гривен транспортных расходов, пишет "Ровно Медиа".

Заведение, где тестировать вакцину, уже получило соответствующий сертификат и лицензию, утвержденную Минздравом, кроме того, уже сформирована команда из шести человек, которая будет этим заниматься.

Добровольцев начали набирать с начала октября. Записались уже около 100 человек, но нужна тысяча добровольцев.

Среди основных условий для участия в исследовании следующие:

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участники не должны быть вакцинированными,

не должны употреблять иммунодепрессанты;

не болеть на COVID-19 в последние полгода.

Отмечается, что возрастных ограничений для участия в исследовании нет, но дети и беременные женщины не могут принимать в нем участие.

Застрахуют жизни и здоровья каждого пациента

Добровольцы подписывают информированное согласие на клинические исследования. При этом части добровольцев будут вводить плацебо (ложные лекарства). За каждым пациентом в течение года будет следить медик. Добровольцы будут проходить бесплатное комплексное обследование, а также иметь право на бесплатное ПЦР-тестирования. Согласно договору, также застрахуют жизни и здоровья каждого пациента.

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ЦПМСД "Центральный" — стал первым медицинским учреждением Украины, который принимает участие в этом проекте. Предварительно также изъявили такое желание медицинские учреждения Харькова, Киева, Львова и Луцка.

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