Инфекционист спрогнозировал, будут в Украине люди бунтовать из-за антиковидных ограничений / Reuters

Весьма сомнительна возможность того, что украинцы будут устраивать масштабные протесты против мер, которые правительство страны будет вводить против людей, которые не вакцинируются от коронавируса COVID-19. Об этом заявил известный инфекционист Вадим Аристов, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде.

"Вопрос в том, действительно ли готовы украинцы через коронавирус выходить на улицы. Потому что раньше люди выходили на протест за свободу в национальных и социальных аспектах, а не через технократические вопросы здравоохранения. Поэтому здесь все будет зависеть от политтехнологий, смогут ли они связать первое со вторым", − сказал он.

Аристов считает, что вероятность возникновения протестов зависит напрямую от того, насколько жестко украинские чиновники и правоохранители будут заставлять население соблюдать противоэпидемические ограничения.

"От ограничений рано или поздно, конечно, у населения возникнет усталость. Из-за этого начнет снижаться их соблюдение в общественных местах. Все начнет зависеть от истинной приверженности идее противоэпидемических мер у тех, кто это будет контролировать: полиции, местной власти, владельцев бизнеса. Поскольку у них такой привязанности нет – мы будем разгонять эпидемию. Это плата за отсутствие профильных государственных институтов", − говорит он.

Еще большая опасность, по мнению Аристова, заключена в том, что уровень благосостояния украинских регионов очень сильно разнится.

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"Если регион богат или имеет талантливое руководство, там снимут хороших специалистов, которые все спланируют, построят и убедят население. Если регион беден, он будет работать без противоэпидемических мер, и иметь последствия в виде смертей и нетрудоспособности населения из-за постковидного синдрома", − говорит инфекционист.

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Напомним, ранее инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

"Единственное противопоказание − это анафилактический шок или существенные нарушения иммунитета после первой дозы вакцины", − сказал он. Еще одним вариантом Аристов называет различные аллергические реакции на конкретные компоненты, но под это подпадают "единицы на миллионы людей".

Читайте полную версию чата с инфекционистом Вадимом Аристовым.