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"Оранжевых" областей уже больше, чем "желтых": в Минздраве обновили COVID-статистику

9 октября 2021, 13:16

Эпидемия в Украине набирает обороты. Список "оранжевых" регионов пополнила Киевская область.

Карантин, люди
В "оранжевой" зоне уже 15 областей / УНИАН

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях по коронавирусу в регионах Украины.

По состоянию на 9 октября, сообщают в пресс-службе ведомства, показатели распространения COVID-19 в 15 областях Украины отвечают "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Так, в "оранжевую" зону попали: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Статистика / moz.gov.ua

Стоит отметить, что сегодня к этому списку присоединилась Киевская область.

В то же время Одесская область, которая еще вчера была "оранжевой", сегодня уже соответствует показателям "желтой" зоны.

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Стоит отметить, что по состоянию на утро субботы, 9 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 908 жителей страны. В том числе заболели 1447 детей и 298 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 571 человек; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 364 человек.

Ранее врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко спрогнозировала, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине осенью 2021 будет хуже, чем весной.

По ее словам, избежать негативного сценария поможет соблюдение украинцами карантинных ограничений и увеличение темпов вакцинации

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус зоны карантина
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