Хуже, чем весной: врач спрогнозировала, как будет развиваться эпидемия COVID-19 осенью

Коронавирус в Украине и дальше будет набирать обороты / Фото Reuters

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине осенью 2021 будет хуже, чем весной. Такой прогноз озвучила врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко.

По ее словам, избежать негативного сценария поможет соблюдение украинцами карантинных ограничений и увеличение темпов вакцинации, передает РБК-Украина.

"Если эпидемическая ситуация будет развиваться так же, как сейчас, то на самом деле показатели заболеваемости могут быть даже хуже, чем весной этого года", - считает Чумаченко.

Если украинцы будут соблюдать карантинные правила - носить маски, придерживаться социальной дистанции, то такого сценария можно будет избежать. Кроме того, положительное влияние окажет увеличение темпов вакцинации.

"Тогда мы можем ожидать улучшение или по крайней мере стабилизации ситуацию", - добавила эпидемиолог.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 9 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 908 жителей страны. В том числе заболели 1447 ребенка. Были госпитализированы 3 571 человек; летальных случаев - 250; выздоровели - 5 364 человек.

Сутками ранее коронавирус в Украине за сутки выявили у 16 362 жителей страны. Были госпитализированы 3 526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4 720 человек.

В Мелитополе Запорожской области – критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Ковидный госпиталь работает уже в четырех зданиях. Больные лежат даже в коридоре, всем нужен кислород.

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях по коронавирусу в регионах Украины. По состоянию на 8 октября, в Украине в целом был превышен уровень заболеваемости. Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области и Черновицкой области.

Власти Киева пока не рассматривают вопрос введения локдауна, однако, ситуация с коронавирусом в столице ухудшается. Город продолжает подготовку к введению спецпропусков на транспорт, сообщили в пресс-службе Официального портала Киева.