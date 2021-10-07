"Больные в коридоре, всем нужен кислород": в Мелитополе скорые привозят СOVID-больных каждые 10 минут

Ковидный госпиталь в Мелитополе работает уже в четырех зданиях / Фото Reuters

В Мелитополе Запорожской области – критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Ковидный госпиталь работает уже в четырех зданиях.

По данным на утро 6 октября, стационарное лечение получали 277 пациентов. В помощь Мелитополю открывают ковидный госпиталь в Акимовке, сообщает РИА Мелитополь.

Местная жительницы Екатерина Мелиничук, которая привезла в больницу а свою маму, заболевшую коронавирусом, описала ситуацию с СOVID-19 в городе.

"Сегодня оформляла маму в инфекционку. Скорая помощь подвозит больных каждые 10 минут. Ужас. Мест не хватает. Медперсол работает на износ... Больные лежат даже в коридоре! Всем нужен кислород. Такую картину видела только по телеку! Берегите себя", - отметила женщина.

Согласно СOVID-статистике, опубликованной на сайте горсовета Мелитополя, по результатам лабораторных исследований от 1 и 2 октября зарегистрировано 264 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей города, из них - двое детей.

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По состоянию на 6 октября 2021 года, всего в городе Мелитополе зарегистрировано 9525 подтвержденных случаев СOVID-19 среди горожан, из них 417 - дети.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро четверга, 7 октября, коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 125 жителей страны. В Запорожской области выявили 742 случая заражения.

Напомним, с 7 октября в Мелитополе Запорожской области усилят карантинные запреты. В частности, не будут пускать в общественный транспорт граждан без сертификатов о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

Кроме того, перевозки будут осуществлять по сокращенному графику только в определенное время.