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В Украине уже начали вводить карантинные ограничения для транспорта

6 октября 2021, 17:58

Перевозки будут осуществлять по сокращенному графику только в определенное время.

Карантин в Киеве
Карантин в Украине/ УНИАН

В Украине в "красную" зону карантина могут попасть несколько областей уже на этой неделе из-за ситуации с эпидемией коронавируса, при этом об ограничении работы транспорта речь не велась.

В то же время в Мелитополе Запорожской области уже приняли решение об усилении запретов.

Как сообщает пресс-служба Мелитопольского горсовета, в частности, не будут пускать в общественный транспорт граждан без сертификатов о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.

Кроме того, перевозки будут осуществлять по сокращенному графику только в определенное время.

По результатам внеочередного заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Мелитополе решили с 7 октября ввести дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

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Таким образом, с четверга, 7 октября, на городских автобусных маршрутах общего пользования перевозка будет проводиться только с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00 при условии обязательного наличия у водителей и пассажиров:

  • отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, которое проведено не более чем за 72 часа до поездки;или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса (даже одной дозы);или международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 (одна доза - "желтые" сертификаты или полный курс вакцинации - "зеленые" сертификаты).

Мелитопольских учеников и студентов до 18 лет в автобусах будут перевозить только при наличии справки из учебного заведения.

Ужесточение карантина в Украине

В некоторых областях Украины ситуация с коронавирусом набирает угрожающего масштаба.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на этой неделе введут "красную" зону.

"В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную зону", - заявил Шмыгаль.

Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированные.

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Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.

У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов, отметил Шмыгаль.

Какие области могут попасть в "красную" зону

В Киевской школе экономики сообщили, что на этой неделе в эту зону могут попасть:

  • Харьковская,
  • Запорожская,
  • Херсонская области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине семь областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.

viber
коронавирус красная зона зоны карантина
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