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Сразу семь областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина: последние данные Минздрава

4 октября 2021, 11:09
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Уровень госпитализации в украинских больницах превышает норму во многих регионах.

Карантин
Худшая ситуация сейчас в Черновицкой области / Фото Reuters

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине.

Согласно опубликованным данным на сайте министерства по состоянию на 4 октября, семь областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Среди них Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области. Во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом.

Худшая ситуация сейчас в Черновицкой области - 609, на втором месте Харьковская - 433, хотя нормой является не более 75 на 100 тысяч населения. Кроме того, уровень COVID-госпитализаций превышен в Запорожской области - 62,5%, Харьковской - 68,6%, Херсонской - 65,4 и Черновицкой 65,6%.

Скриншот moz.gov.ua

"Оранжевая" карантинная зона: что это значит

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к "красной" зоны. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

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  • загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,
  • количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,
  • количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60,
  • коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,
  • рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

Стоит отметить, что по состоянию на утро понедельника, 4 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 821 жителя страны. За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1 116 человек.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус зоны карантина
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