В Украине - резкий спад выявленных COVID-случаев: Минздрав обновил статистику

Коронавирус в Украине побороли еще более тысячи человек / Фото ua.depositphotos.com

По состоянию на утро понедельника, 4 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 821 жителя страны. В том числе заболели 448 детей и 50 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1 116 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 460 010 человек;

выздоровели - 2 264 523 человека;

летальных исходов - 56 889;

проведено ПЦР-тестов - 12 966 892.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 4 октября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

По состоянию на 3 октября пять областей Украины по индикаторным показателям Минздрава соответствовали "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения в Харькове 1 октября начал принимать пациентов с COVID-19, а уже через день практически заполнился тяжелыми больными, которым нужен кислород.

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Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов заявил, что если власть введет локдаун из-за эпидемии коронавируса с существенным опозданием, то Украину ждет избыточная смертность и увеличение летальности.

В пятницу, 1 октября, во Львовском перинатальном центре умерла 28-летняя роженица. Женщина была на 28-й неделе беременности и болела коронавирусом. Сначала медики зафиксировали внутриутробную гибель ребенка, а через полчаса у женщины остановилось сердце. Врачи 45 минут реанимировали женщину, однако спасти ее жизнь не удалось.