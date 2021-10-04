В Украине - резкий спад выявленных COVID-случаев: Минздрав обновил статистику

Обнаружен 4821 новый случай коронавируса. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
По состоянию на утро понедельника, 4 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4 821 жителя страны. В том числе заболели 448 детей и 50 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 092 человека; летальных случаев - 114; выздоровели - 1 116 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 460 010 человек;
- выздоровели - 2 264 523 человека;
- летальных исходов - 56 889;
- проведено ПЦР-тестов - 12 966 892.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 3 октября пять областей Украины по индикаторным показателям Минздрава соответствовали "оранжевому" уровню эпидемической опасности.
Областной специализированный диспансер радиационной защиты населения в Харькове 1 октября начал принимать пациентов с COVID-19, а уже через день практически заполнился тяжелыми больными, которым нужен кислород.
Инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов заявил, что если власть введет локдаун из-за эпидемии коронавируса с существенным опозданием, то Украину ждет избыточная смертность и увеличение летальности.
В пятницу, 1 октября, во Львовском перинатальном центре умерла 28-летняя роженица. Женщина была на 28-й неделе беременности и болела коронавирусом. Сначала медики зафиксировали внутриутробную гибель ребенка, а через полчаса у женщины остановилось сердце. Врачи 45 минут реанимировали женщину, однако спасти ее жизнь не удалось.