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В Украине пять областей в шаге от попадания в "оранжевую" зону карантина

3 октября 2021, 14:12

Уровень госпитализации в украинских больницах уже превышает норму в некоторых регионах.

карантин в Украине
В Украине пять областей в шаге от попадания в "оранжевую" зону карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился. По состоянию на 3 октября пять областей Украины по индикаторным показателям Минздрава соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Согласно данным пресс-службы Минздрава, в Запорожской области превышены два показателя: уровень госпитализации (60 на 100 тыс. населения) и динамика госпитализации (50,9%). Кроме того, в Ровенской области превышена динамика госпитализации (56%), в Сумской – два дня превышен коэффициент выявления случаев инфицирования (20,9% и 21,4%).

В Харьковской области превышены коэффициент выявления случаев инфицирования (20,8%), уровень госпитализации (65,8 на 100 тыс. населения) и загруженность койкомест с кислородом (70,1%).

В Черновицкой области превышены уровень госпитализаций (69,4 на 100 тыс. населения и загруженность койкомест с кислородом (30 сентября она составляла 67,5%, 2 октября снизилась до 62,3%).

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Данные по ситуации с коронавирусом в Украине / скриншот Минздрав

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 7967. При этом в больницы госпитализированы 3300 человек, умерли 126 человек. В то же время выздоровели 1483 человека.

За сутки 1 октября коронавирус обнаружили у 11 809 жителей Украины. Были госпитализированы 2692 человека; летальных случаев - 203; выздоровели - 3469 человек.

"Оранжевая" зона

В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой", но на свое усмотрение дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

Что касается ограничений "желтой" зоны, то в ней запрещается очное обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников. Кроме того, накладываются ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID и само имеет 80% привитых работников.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и является сигналом о приближении региона к "красной" зоне.

Коронавирус в Украине

23 сентября вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. В стране начали действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что если большинство украинцев вакцинируется от коронавируса до следующего года, то уже весной 2022 года карантин в Украине могут полностью отменить.

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

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