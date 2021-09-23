"Массовая вакцинация до конца года": Ляшко назвал условие отмены коронавирусного карантина

Виктор Ляшко / УНИАН

Если большинство украинцев вакцинируется от коронавируса COVID-19 до следующего года, то уже весной 2022 года карантин в Украине могут полностью отменить. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время V международного форума "Креативная Украина 2021", сообщает Укринформ.

"Все зависит от нас. Если вы сейчас посмотрите на Великобританию и на Данию — шесть месяцев интенсивной вакцинации и у них проблемы карантинных ограничений не существует. Вакцинируемся к новому году — весной можем спокойно жить без карантина", — отметил Ляшко.

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Напомним, в Украине с понедельника, 20 сентября, вступают в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

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Постановление №954 от 13 сентября 2021 года было обнародовано на сайте правительства.

При желтом уровне будут действовать следующие карантинные ограничения:

Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

Не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадатных метров площади и тому подобное.

До того правительство Украины приняли решение продолжить адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.