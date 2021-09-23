УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Массовая вакцинация до конца года": Ляшко назвал условие отмены коронавирусного карантина

23 сентября 2021, 13:28

Как говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко, полная отмена карантина от COVID-19 в Украине в большей степени зависит непосредственно от украинцев.

Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Если большинство украинцев вакцинируется от коронавируса COVID-19 до следующего года, то уже весной 2022 года карантин в Украине могут полностью отменить. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время V международного форума "Креативная Украина 2021", сообщает Укринформ.

"Все зависит от нас. Если вы сейчас посмотрите на Великобританию и на Данию — шесть месяцев интенсивной вакцинации и у них проблемы карантинных ограничений не существует. Вакцинируемся к новому году — весной можем спокойно жить без карантина", — отметил Ляшко.

Читайте такжеНикакой дистанционки: украинские школы в "желтой" зоне закроют на карантин

Напомним, в Украине с понедельника, 20 сентября, вступают в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Реклама

Постановление №954 от 13 сентября 2021 года было обнародовано на сайте правительства.

При желтом уровне будут действовать следующие карантинные ограничения:

  • Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • Не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
  • Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадатных метров площади и тому подобное.

До того правительство Украины приняли решение продолжить адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

viber
новости Украины карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «"Массовая вакцинация до конца года": Ляшко назвал условие отмены коронавирусного карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Стрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИСтрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИ Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасностьПутин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность "Лицо было уже синее": новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации"Лицо было уже синее": новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации Передали привет, но не президенту: почему совершили покушение на ШефираПередали привет, но не президенту: почему совершили покушение на Шефира Как Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч СталинаКак Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч Сталина

Последние новости

13:42

Проект госбюджета-2022: украинцам обещают увеличение прожиточного минимума "насколько это возможно"

13:41

Снижает давление через 15 минут: назван красный напиток Видео

13:28

"Массовая вакцинация до конца года": Ляшко назвал условие отмены коронавирусного карантина

13:09

В Moderna спрогнозировали, когда может закончиться пандемия коронавируса Видео

12:30

"Промежуточная и важная победа": в Конгрессе США одобрили санкции против Северного потока-2 Видео

Реклама
12:26

Спасатели рассказали, где и когда в Украине шарахнут заморозки

12:25

Жизни целой семьи загадочно оборвались з разницей в сутки на Житомирщине

12:25

Витамин С является важным питательным веществом, но есть семь признаков передозировки Видео

12:05

Без диет и изнурительных тренировок: 5 простых способов сжечь больше калорий

11:35

Как украинцам получить субсидии: в Минсоцполитики рассказали, на какой срок их назначают

11:22

В Украине цены на хлеб могут взлететь на четверть

11:03

Лунный посевной календарь на октябрь 2021: лучшие дни для работы в саду и огороде

11:00

Шахматисты Львовщины и Киевщины разыграли 200 тыс. грн и определили лучшую команду Украины

10:52

В Украине произошло землетрясение: "потрусило" четыре области

10:26

Копы не поехали на вызов о краже, потому что устроили секс в служебном авто

10:18

Приходько разделась на камеру на зло своим критикам: прикрылась лишь полупрозрачным платком

10:08

Киев и восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав Видео

09:45

Нужно ли сбивать температуру при COVID-19 и каким препаратом - ответ врача

09:26

Эти три главных агента - главные в борьбе с раком: врач Видео

09:16

Свидетели-грибники, гильзы и сходство с "делом Окуевой": в МВД сообщили детали покушения на Шефира

Реклама
09:03

Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные

09:01

От сильных заморозков до оттепели: синоптик рассказала, какой будет зима 2021-22 в Украине

08:51

Гороскоп на 23 сентября для всех знаков Зодиака: недруги, опасность пожара и вероятность зачатия Видео

08:32

"Вакцина может не сработать": Комаровский назвал худшее время для прививки от коронавируса

08:17

Украина вошла в "желтую" зону карантина с почти 8 тыс. новых COVID-больных, жертв - больше сотни Видео

08:08

Девять секретов здоровья, которые врачи рассказывают своим друзьям: советы Видео

08:06

Бизнесмена застрелили в Черкассах посреди бела дня: дерзкое нападение попало на видео

07:34

Украина официально стала "желтой": что изменилось с усилением карантина 23 сентября Видео

07:11

Передали привет, но не президенту: почему совершили покушение на Шефира мнение

06:55

"Пора просыпаться": главные заявления Зеленского на Генассамблее ООН Видео

06:47

Осенняя депрессия: почему возникает и как с ней бороться

06:13

Можно ли смолоду избежать старения - ответ ученого

05:55

Украина будет одной из самых холодных стран Европы: синоптик рассказала о погоде на 23 сентября Видео

05:23

Как снизить аппетит: что поможет обмануть чувство голода

05:21

Комаровский оценил степень защиты вакцинации от штамма коронавируса Дельта Видео

04:56

Назван супер сладкий завтрак, который поможет похудеть Видео

04:50

"Высшая мера наказания": Кулеба объяснил сценарий разрыва дипотношений Украины с Россией

04:45

Какие продукты нельзя есть людям старше 60 лет - ответ медика

03:52

Восстанавливаем организм после переедания: рецепт быстрого детокса

02:21

Инфекционист рассказала, кто никогда не заболеет COVID-19 Видео

Реклама
02:07

Ума Турман рассказала о своем "самом темном секрете"

01:57

Диетолог объяснила, каким людям вреден репчатый лук

01:35

Диетолог объяснила, кому и в каком количестве обязательно нужно есть оливки

01:29

Можно ли снизить вред от красного мяса - ответ ученых Видео

00:12

Приметы на 23 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

00:04

Назван самый полезный бутерброд: готовить всего 3 минуты Видео

22 сентября, среда
23:36

Настя Каменских поразила сексуальными формами в ярком мини-платье

23:02

Исследование: люди, которые ненавидят этот вкус, менее уязвимы для заражения коронавирусом Видео

22:57

Шахтер разгромил Динамо и выиграл Суперкубок Украины Видео

22:54

Шантаж Газпромом Европы из-за Северного потока-2: в США объявили о решении газового кризиса в ЕС

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять