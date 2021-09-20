Кабмин продлил карантин в Украине до Нового года

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, украинское правительство приняло решение продолжить адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.
20 сентября правительство Украины приняли решение продолжить адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
"Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации есть запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По словам чиновника, уже во вторник, 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливают желтый уровень эпидимеической опасности.
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Напомним, в Украине с понедельника, 20 сентября, вступают в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.
Постановление №954 от 13 сентября 2021 года было обнародовано на сайте правительства.
При желтом уровне будут действовать следующие карантинные ограничения:
- Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- Не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
- Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадатных метров площади и тому подобное.