Кабмин продлил карантин в Украине до Нового года / УНИАН

20 сентября правительство Украины приняли решение продолжить адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"Текущая эпидемическая ситуация контролируется. Да, мы фиксируем рост числа новых случаев COVID-19, но благодаря вакцинации есть запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам чиновника, уже во вторник, 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливают желтый уровень эпидимеической опасности.

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Напомним, в Украине с понедельника, 20 сентября, вступают в силу новые противоэпидемические ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Постановление №954 от 13 сентября 2021 года было обнародовано на сайте правительства.

При желтом уровне будут действовать следующие карантинные ограничения: