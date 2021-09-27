Обязательная вакцинация в Украине: в МОЗ назвали предварительный перечень профессий

Появился предварительный список профессий, для которых вакцинация станет обязательной / Reuters

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Документ обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:

Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

Работники местных государственных администраций.

Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учреждений образования.

"Обязательная вакцинация вполне законна"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства 22 сентября попросил Кабинет министров Украины поддержать введение обязательной вакцинации от коронавируса для учителей и чиновников. Тогда глава Минздрава подчеркнул, что обязательная вакцинация вполне законна.

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Читайте такжеВакцинация в Украине: Голубовская рассказала, кому можно повременить с прививкойВ частности, статья 12 закона о защите от инфекционных болезней предусматривает, что представители отдельных профессий, деятельность которых может привести к распространению инфекционных болезней, подлежат обязательной вакцинации.

Ранее Главред писал, что представители власти пытались различными способами мотивировать украинцев делать прививки. Например, с 20 сентября в Украине действуют новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. В частности, привитые украинцы смогут посещать общественные заведения в "желтой" и "красной" зонах.

Также в середине июля в Минздраве заявляли, что в будущем в Украине могут запустить систему так называемых внутренних COVID-паспортов, а кафе, рестораны и ТРЦ смогут посещать только лица, которые вакцинировались от коронавируса.