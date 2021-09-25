Четыре области оказались в "оранжевой" зоне на сайте МОЗ: еще четыре и Киев на подходе

В этих областях наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом / УНИАН

Украинский Минздрав относит к оранжевому уровню эпидемической опасности четыре региона Украины.

Согласно опубликованным данным на сайте министерства данные по состоянию на 24 сентября, переход в "оранжевую" зону карантина угрожает Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям.

moz.gov.ua

В этих областях наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом. Показатели остальных областей страны соответствует "желтому" уровню эпидопасности.

Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация выглядит лучше, чем сутками ранее. По данным МОЗ Украины на 23 сентября "оранжевыми" были 8 украинских областей и Киев.

"Оранжевая" карантинная зона: что это значит

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к "красной" зоны. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

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загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60,

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Украине ужесточат ограничения для жителей "красной" карантинной зоны. Речь идет о невакцинированных гражданах, отметил нардеп и глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.