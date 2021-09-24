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В "красной" карантинной зоне ограничения для невакцинированных станут еще жестче - Радуцкий

24 сентября 2021, 16:34
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По словам нардепа, в Украине нет принудительной вакцинации.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
В Украине растут темпы вакцинации / УНИАН

В Украине ужесточат ограничения для жителей "красной" карантинной зоны. Речь идет о невакцинированных гражданах.

Нардеп и глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий на своей страничке в Facebook напомнил, что на этой неделе все регионы страны перешли к "желтой" зоны - больше всего это почувствовали учебные заведения. Теперь они работают при вакцинации 80% персонала.

"Еще неделю назад мы ежедневно наблюдали постепенное уменьшение количества прививок (на прошлой неделе удалось сделать на 175 000 меньше прививок, чем на истекший). В понедельник, вторник - около 110 000 прививок в сутки, а вот за последние два дня - более 150 000. То есть люди начали понимать, что ограничения для невакцинированных - это не "страшилки", а новая реальность, и украинская власть будет настойчиво придерживаться этой стратегии", — сообщил нардеп.

Также Радуцкий отметил, в "красной" карантинной зоне ограничения для невакцинированных граждан станут еще жестче.

Читайте такжеЛечение коронавируса: врач рассказал, как и за сколько времени можно побороть болезнь"Например, заведения общественного питания смогут работать только при условии полной вакцинации всех работников и клиентов. Должны иметь сертификат о вакцинации водители общественного транспорта", — рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья.

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"Вакциниция необязательна"

Народный депутат также подчеркнул, что в Украине не вводится принудительной или обязательной вакцинации.

"У каждого гражданина есть выбор - если ты хочешь в пик эпидемии работать в контакте с большим количеством людей - пожалуйста, вакцинируйся. Ограничение скорости на трассе - это не нарушение прав водителей на перемещение или управления собственным имуществом. Это мера безопасности для всех участников дорожного движения", — пояснил Радуцкий.

Стоит отметить, что под угрозой попадания в "красную" карантинную зону находятся уже 4 области. При этом показатели уже 9 регионов сигнализируют о признаках, характерных для оранжевой эпидемиологической зоны.
Согласно данным на утро пятницы, 24 сентября, в Украине за прошедшие 24 часа установлено 9058 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Донецкой областях.

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация Михаил Радуцкий зоны карантина
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