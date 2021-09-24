Добровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принуждения

Вакцинацию в Украине для отдельных профессий могут сделать обязательной / Reuters

С четверга, 23 сентября, Украина перешла в "желтую" зону карантинных ограничений. За день до этого Кабмин одобрил решение об обязательной вакцинации для учителей и чиновников. Как выяснил Главред, накануне решений правительства об усилении карантина, на предприятиях участились случаи непрямого принуждения к вакцинации. А это, как уверяют юристы, является незаконным, несмотря на противоположные заявления Минздрава.

Школы в "желтых" зонах работают с ограничениями

Наиболее болезненно ограничения желтой зоны отразились на учебных заведениях, где по правилам "желтой" зоны для функционирования школ, детских садов и вузов должны быть вакцинированы не менее 80% сотрудников.

В связи с этим требованием, в ряде областей разгорелся скандал - так, школы Львова и Ивано-Франковска накануне карантина собирались закрывать полностью, даже без возможности дистанционного обучения. Однако позже стало известно, что в Ивано-Франковске, несмотря на ограничения, школы все-таки продолжат работу в обычном режиме - как заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, до начала ограничений все школы города достигли показателя вакцинации в 80%.

Во Львове же, к слову, работу школ тоже разрешили, однако, как уточнил градоначальник Андрей Садовой, учителям придется иметь при себе сертификаты вакцинации, справку, о перенесенном ковиде в последние полгода или отрицательный ПЦР-тест.

"Мы не можем разбалансировать учебный процесс, тем более, что мы не знаем, что нас ждет через месяц-два. Мы всегда еще можем перейти на онлайн-обучения. Дистанционное образование не дает эффекта, поэтому сейчас используем каждый день очного обучения, соблюдая все нормы безопасности", - заявил Садовой.

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В то же время, два столичных вуза - Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана и КНУ имени Тараса Шевченко - перешли на дистанционное обучение из-за отсутствия 80% вакцинированных педагогов.

Принуждение к вакцинации в Украине незаконно

Как утверждают многочисленные специалисты, причем не только в Украине, но и в мире, вакцинация от ковида на данный момент является наиболее действенным способом избежать тяжелых форм коронавируса и госпитализаций, хотя и не дает гарантии от заражения коронавирусом.

Однако стоит отметить, что вакцинация внутри предприятий не всегда оказывается добровольным решением украинцев. "У нас настоятельно принуждают даже переболевших и говорят, что закроют из-за двоих непривитых. Я буду бороться, если даже придется уволиться", - рассказала Главреду на правах анонимности сотрудница одного из столичных музеев, которая столкнулась с принуждением к вакцинации на рабочем месте.

Как рассказали в общественной организации "Вакцинация: свободный выбор", в последнее время участились жалобы по поводу непрямого принуждения к вакцинации от коронавируса.

Читайте такжеВакцинация в Украине: Голубовская рассказала, кому можно повременить с прививкой"Очень часты обращения от учителей и других работников госсектора, а также работников супермаркетов с жалобами на угрозы (не фиксируемые письменно), психологическое давление, натравливание вакцинированных работников на невакцинированных (фразы типа "из-за таких, как Иванов, нас закроют"). При этом, работодатели не выдают приказов вакцинироваться, либо предоставляют бумаги, приказом не являющиеся. Некоторые работодатели дают приказ, оформленный по нормам делопроизводства, но без подписи", - заявили Главреду в организации. И добавили, что среди угроз также часты увольнение, невыплата или сокращение зарплаты, лишение премий, отпусков.

В Минздраве, где на днях планируют утвердить перечень профессий, для которых будет обязательна прививка от COVID-19, такие требования к вакцинации являются законными. Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства о том, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В то же время, украинское законодательство принудительной вакцинации, даже для отдельных категорий граждан, не предусматривает. "Статья 19 Конституции Украины говорит о том, что никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законом. Закона об обязательной вакцинации от COVID-19 нет, эта прививка даже не внесена в календарь прививок. Да и закон, фиксирующий ограничения прав человека или какие-либо санкции для него вследствие невакцинирования, тоже отсутствует", - обращают внимание в организации "Вакцинация: свободный выбор".

Эту же позицию подтверждают и юристы. По мнению адвоката АО Credence Cергея Головко, теоретическая обязанность вакцинации предусмотрена сразу несколькими законодательными актами, но эта обязанность не подкреплена никакими элементами принуждения, и в большинстве случаев требует предусмотрено обязательное наличие их согласия.

"Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает возможность проведения обязательных прививок в случае распространения особо опасных инфекций на определенных территориях. Но для практического применения этих положений должны приниматься дополнительные подзаконные нормативные акты, которые в настоящее время отсутствуют. Так что в Украине пока отсутствуют надлежащие законодательные основания для проведения обязательной, или, тем более, принудительной вакцинации", - отметил адвокат.

В связи с этим, эксперты советуют в случае принуждения к вакцинации обращаться в правоохранительные органы, фиксировать все угрозы в присутствии правоохранителей и контролировать начисление премий и требовать письменные объяснения от руководителей в случае несоответствий.