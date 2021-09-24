УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Красная зона – в ближайшие 2-3 недели": четыре области Украины под угрозой жесткого карантина

24 сентября 2021, 14:19
Прослушать новость
Остановить

Усиление карантина грозит трем областям на западе и одному региону на востоке Украины.

карантин в Украине
В Украине ухудшается картина заболеваемости COVID-19 / УНИАН

В красной зоне карантина, которая предусматривает усиленные ограничения, через 2-3 недели могут оказаться Житомирская, Ровенская, Львовская и Харьковская области. При этом показатели уже 9 регионов сигнализируют о признаках, характерных для оранжевой эпидемиологической зоны. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В ходе своего брифинга в пятницу, 24 сентября, он рассказал об ухудшении эпидемиологической обстановки в Украине, связанной с повышением уровня заболеваемости COVID-19. Согласно заявлению доктора, в стране уже 9 областей, показатели заболеваемости в которых соответствуют оранжевой зоне. Житомирская, Ровенская, Львовская и Харьковская области могут уже через 2-3 недели стать "красными".Читайте такжеВ Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников

"По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевой" зоны. Также четыре региона могут перейти в "красный" уровень в ближайшие 2-3 недели", - указал Кузин.

Какие регионы могут попасть в красную зону

  • Житомирская область
  • Ровенская область
  • Львовская область
  • Харьковская область

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро пятницы, 24 сентября, в Украине за прошедшие 24 часа установлено 9058 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Донецкой областях.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко утверждал, что Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области могут оказаться в красной зоне карантина через 2-3 недели.

Ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней ранее опубликовали исследование, в котором речь идет о том, что в Украине четвертая волна COVID-19 находится на стадии роста. На ее пике в стране может фиксироваться 15-18 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

viber
Минздрав Львовская область Житомирская Харьковская ОГА Ровенская область новости Украины Игорь Кузин
Сейчас вы просматриваете новость «"Красная зона – в ближайшие 2-3 недели": четыре области Украины под угрозой жесткого карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждатьМогилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствияПриметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия Передали привет, но не президентуПередали привет, но не президенту Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден Удар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматумУдар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум

Последние новости

14:27

Профессор из Оксфорда дал положительный прогноз относительно пандемии коронавируса

14:19

"Красная зона – в ближайшие 2-3 недели": четыре области Украины под угрозой жесткого карантина Видео

14:11

Во Львове открыли уникальную скульптуру "Звуки города"

14:09

Вешали уже труп: экс-замгенпрокурора рассказал жуткие детали смерти легендарного Владимира Ивасюка Видео

13:40

Отчитала за опоздание: в Кривом Роге ученица попала в больницу из-за конфликта с директором школы

Реклама
13:38

Пациенты выздоравливают за неделю: врачи совершили прорыв в лечение одного из видов рака Видео

13:34

Локдаун и остановка транспорта в Киеве: у Кличко рассказали об "очень тяжелом шаге" и пропусках Видео

13:07

Доктор объяснил, почему пахнут ваши ноги и рассказал, как они могут спасти жизнь Видео

13:00

Сильный ветер и снег с дождем: спасатели показали, как бушует непогода на горе Поп Иван в Карпатах Видео

12:47

Пьяного Николаса Кейджа приняли за бомжа и выгнали из ресторана

12:19

Ани Лорак впервые за 14 лет выпустила украиноязычную песню и клип на нее Видео

12:11

Ножи, снайперский прицел и наручники: на границе с Россией задержали женщину с "рюкзаком сына"

11:55

На Херсонщине подростки систематически травили учительницу: это отразилось на ее здоровье Видео

11:32

"Голову склонила - Оксана, не умирай": под Житомиром отравилась насмерть семья певца с "Голоса страны" Видео

11:27

Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного

11:20

Прыгнул на крышу троллейбуса и сыграл на скрипке: в Харькове "музыкант" спровоцировал скандал Видео

11:07

Андрей Иванов - предпринимательство, инвестиции и инновации досье

10:37

Погибшего после жестокого избиения польскими копами украинца привезли домой с "тоннами грима" на лице Видео

10:29

Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь Видео

10:23

Украина бьет в ответ на запуск СП-2: Киев с ФРГ, Чехией и Словакией создает водородную трубу в ЕС

Реклама
10:15

"Работал законно, но хотят депортировать": мужу украинки, родившей четверых детей, грозит выдворение из Польши

09:44

Ветер будет сбивать с ног: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

09:25

Добровольная вакцинация по-украински: что делать в случае принуждения

09:16

Очень холодно и дождливо: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на октябрь 2021 Видео

09:03

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

08:50

Удар Байдена по России и Северному потоку-2: США запустят новую порцию санкций против трубы Газпрома Видео

08:45

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

08:42

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака: ссоры с близкими, сплетни или неожиданный подарок Видео

08:39

Почему дети и подростки все чаще рискуют своей жизнью ради лайков мнение

08:17

Коронавирус в Украине 24 сентября: более 9 тысяч новых зараженных за сутки и 140 жертв Видео

07:52

"Полет нормальный": как чувствует себя Макс - первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце

07:28

"Зеленский не знает, куда он попал": основатель УБОП оценил угрозу жизни президента Видео

06:48

"Надо дать в глаз, чтобы вы замолчали?": Друзенко и Милованов повздорили в прямом эфире Видео

06:35

Охота на ведьм: как будет работать закон об олигархах мнение

05:45

Шизофрения: названы ранние положительные симптомы Видео

05:15

"Льготный период" – 6 месяцев: в Кабмине поставили олигархам главное условие Видео

05:06

Как правильно выбрать йогурт - советы медика

04:50

Возврат Крыма с Донбассом и путь Азербайджана: политик объяснил провал встречи Зеленского и Путина

04:05

Без диет и изнурительных тренировок: 5 простых способов сжечь больше калорий

03:38

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 27 сентября - 3 октября: лучшие дни

Реклама
03:08

Девять секретов здоровья, которые врачи рассказывают своим друзьям: советы Видео

02:41

Существует ли специальная диета для занятых людей - ответ врача

01:50

Минус 10 лет: топ-5 трендовых окрасок волос, которые сделают вас моложе

01:03

Аналитик объяснил, кто и почему совершил покушение на Шефира Видео

00:14

Светлана Тарабарова впервые показала лицо годовалой дочери

00:07

Приметы на 24 сентября: что нельзя делать и как не привлечь беду в день Феодоры Видео

00:01

Притягивают опасность и беду: почему нельзя держать кактус в доме Видео

23 сентября, четверг
23:45

Удар по Украине обернется крахом Северного потока-2: преемник Меркель поставил России ультиматум Видео

23:31

"Люди не смогут получать помощь": эпидемиолог предупредила о плачевной ситуации из-за CОVID-19 Видео

23:29

Можно ли легко избавиться от изжоги - ответ диетолога

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять