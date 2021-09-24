"Красная зона – в ближайшие 2-3 недели": четыре области Украины под угрозой жесткого карантина

В Украине ухудшается картина заболеваемости COVID-19 / УНИАН

В красной зоне карантина, которая предусматривает усиленные ограничения, через 2-3 недели могут оказаться Житомирская, Ровенская, Львовская и Харьковская области. При этом показатели уже 9 регионов сигнализируют о признаках, характерных для оранжевой эпидемиологической зоны. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В ходе своего брифинга в пятницу, 24 сентября, он рассказал об ухудшении эпидемиологической обстановки в Украине, связанной с повышением уровня заболеваемости COVID-19. Согласно заявлению доктора, в стране уже 9 областей, показатели заболеваемости в которых соответствуют оранжевой зоне. Житомирская, Ровенская, Львовская и Харьковская области могут уже через 2-3 недели стать "красными".Читайте такжеВ Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников

"По состоянию на 24 сентября 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевой" зоны. Также четыре региона могут перейти в "красный" уровень в ближайшие 2-3 недели", - указал Кузин.

Какие регионы могут попасть в красную зону

Житомирская область

Ровенская область

Львовская область

Харьковская область

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро пятницы, 24 сентября, в Украине за прошедшие 24 часа установлено 9058 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Донецкой областях.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко утверждал, что Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области могут оказаться в красной зоне карантина через 2-3 недели.

Ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных болезней ранее опубликовали исследование, в котором речь идет о том, что в Украине четвертая волна COVID-19 находится на стадии роста. На ее пике в стране может фиксироваться 15-18 тысяч случаев заболевания коронавирусом.