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Четвертая волна COVID-19 и 15-18 тыс. заражений в сутки: ученые сделали прогноз о ситуации в Украине

23 сентября 2021, 18:55

Ситуация с эпидемией COVID-19 усложняется из-за серьезного ослабления карантина в Украине летом и в учебных заведениях в начале сентября, считают ученые.

карантин, коронавирус
Четвертая волна коронавируса в Украине может завершиться в конце этого года - ученые / УНИАН

Прогноз динамики развития четвертой волны коронавируса в Украине на 200 дней выявил стадию ее роста. Новая волна, спровоцированная штаммом Дельта, может пройти быстро. На пике может фиксироваться 15 000 – 18 000 заражений вирусом в сутки. Четвертая волна должна пойти на убыль в конце 2021 года. Ситуация с COVID-19 в стране ухудшилась из-за значительного ослабления карантина летом и в начале текущего учебного года. Об этом говорится в исследовании Киевского политехнического института и Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

Согласно прогнозу ученых, сейчас четвертая волна, которая вызвана новой мутацией коронавируса Дельта, находится на стадии роста. Однако она может закончиться быстрее предыдущих. Исследователи предполагают, что на пике, вероятно, будет 15-18 тысяч ежесуточных заражений. Но уже в конце года волна может угаснуть.Читайте такжеВ Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей и чиновников

"Ее пик предполагается на уровне 15 000-18 000 случаев заболеваемости в сутки. Угасание четвертой волны ожидается в конце 2021 года", - указано в прогнозе.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине ухудшилась из-за существенного смягчения карантина летом и в учебных заведениях с начала сентября.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро четверга, 23 сентября, в Украине за минувшие 24 часа установлено 7 866 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего – в Харьковской, Львовской, Донецкой, Днепропетровской областях и городе Киеве.

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В Минздраве сообщили, что эпидемические показатели Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областей уже соответствуют показателям оранжевой зоны карантина.

Глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко ранее заявлял, что Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области могут уже через 2-3 недели оказаться в красной зоне.

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