Киев и восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Карантин в Украине ужесточили / УНИАН

По состоянию на 23 сентября 2021 года вся территория Украины находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина. При этом Киев и еще восемь областей соответствуют показателям "оранжевой".

Как свидетельствуют данные Минздрава, к оранжевой зоне могут быть отнесены: Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черкасская области.

В этих восьми областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Самый высокий показатель в Черкасской области - 144,4%, норма составляет не более 50%.

При этом уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях: Закарпатской (44) и Кировоградской (35).

moz.gov.ua

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль предупредил украинцев, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону.

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Как сообщал Главред, в Украине уже началась третья волна коронавируса, заявил доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. По его словам, пик новой волны может быть уже в ноябре.

По состоянию на утро четверга, 23 сентября, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7 866 жителей страны. В том числе заболели 667 детей и 175 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 070 человек; летальных случаев - 123; выздоровели 2 305 человек.

В Украине вводят обязательную вакцинацию против коронавирусной болезни. В частности, для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.