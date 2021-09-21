УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Катастрофа с COVID-19 и резкий скачок смертность: эксперт назвал сроки неизбежного локдауна

21 сентября 2021, 13:51
Прослушать новость
Остановить

В Украине прогнозируется до 20 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом в сутки, не исключил Сергей Крамарев.

Локдаун
Украинцев предупредили о новом локдауне / УНИАН

В Украине уже началась третья волна коронавируса, заявил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев.

Как подчеркнул он в интервью Оbozrevatel, пик новой волны может быть уже в ноябре.

"О максимальных цифрах сейчас говорить сложно, но если прогнозировать по аналогии с предыдущей волной, то можно иметь и до 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки", - не исключил эксперт.

Он считает, что локдаун в Украине неотвратим, но он будет гибридным: для привитых будут послабления, для непривитых будет полный локдаун.

"В идеале, конечно, должен быть полный локдаун для всех, такой же, как был раньше. Сертификаты вакцинации имеют относительное значение. Я считаю, что привилегии в плане посещения ресторанов и каких-то массовых мероприятий, концертов – это неправильно", - добавил Крамарев.

Реклама

Читайте такжеЛокдауна в Киеве осенью может и не быть: Кличко объяснил нюансы

Напомним, с четверга, 23 сентября, в Украине устанавливается "желтый" уровень адаптивного карантина в связи с эпидемией коронавируса.

"Желтый" уровень предусматривает ряд ограничений, в том числе по работе учебных заведений.

Также ужесточаются правила проведения массовых мероприятий, а также работы общественных, спортивных и культурных учреждений.

viber
карантин в Украине локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Катастрофа с COVID-19 и резкий скачок смертность: эксперт назвал сроки неизбежного локдауна». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодиныВ Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодины Стрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИСтрельба в Перми: устроивший бойню в вузе студент умер в реанимации – СМИ Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: безвыходное положение или успех в поиске работыГороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: безвыходное положение или успех в поиске работы Рак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов ракаРак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов рака О чем говорят эти пристрастия в еде: названы три привычкиО чем говорят эти пристрастия в еде: названы три привычки

Последние новости

14:35

Тарифы на отопление и горячую воду взлетят: кого и где заставят раскошелиться

14:25

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: удачные дни для новой прически и маникюра

14:16

Врачи указали на физические симптомы ранней смерти Видео

14:10

Роман Сасанчин с шоу Голос країни рассекретил пол будущего ребенка Видео

14:08

Рост ВВП, борьба с долгами и 30 млрд. грн доходов: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год Видео

Реклама
14:02

"Большая стройка" Зеленского восстановила дороги к 40 заповедникам и природным паркам

13:51

Катастрофа с COVID-19 и резкий скачок смертность: эксперт назвал сроки неизбежного локдауна Видео

13:26

В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону Видео

13:23

ЕСПЧ признал путинскую Россию ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко

12:54

"Липовые" справки и прививки: в Украине готовят уголовную статью за подделку COVID-сертификатов Видео

12:50

"Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей

12:41

Ни один петух больше не кукарекнет: россиянам запретили обустраивать курятники на дачах

12:24

Брать кредит на уплату коммуналки: в Киеве жителям дома насчитали от 15 до 40 тысяч за отопление Видео

12:22

Зима вместо бабьего лета: в Украине ударят заморозки, повалит мокрый снег Видео

12:20

Врачи рассказали, почему нельзя игнорировать головокружение при подъеме с кровати Видео

11:49

Вакцинация в Украине может стать принудительной: в МОЗ такой сценарий не исключают

11:29

Кровавая стрельба в университете: всплыли неожиданные подробности о "пермском палаче" Видео

11:23

"Рули молча, холуй": в Харькове пьяные студентки-прокурорши не хотели платить и оскорбили таксиста Видео

11:18

Срок уведомления об изменении договорной цены газа должен быть уменьшен - заявление Ассоциации

11:12

COVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при лечении

Реклама
10:58

"Косит под больного": подозреваемого в убийстве 19-летней студентки из Львова признали невменяемым Видео

10:31

Невакцинированных украинцев хотят заставить сдавать тесты на коронавирус за свои деньги - Минфин

10:29

По цене новенькой иномарки: в Одессе ошарашили рекордной стоимостью тушки тунца Видео

10:08

Передвигается ползком вдоль потолка: пенсионерка из Харькова превратила свою квартиру в помойку Видео

09:47

Каждый раз забирает 36 минут жизни: какое блюдо забирает драгоценные минуты Видео

09:40

Проглотил громадный болт: в Днепре годовалого малыша едва спасли от смерти врачи Видео

09:36

"Позорю себя и родителей": тиктокерша вляпалась в скандал после оскорбления защитников Украины

09:16

В шаге от "красной" зоны карантина - четыре области Украины: Ляшко озвучил список Видео

09:07

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

08:57

Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

08:55

Невидимый газ-убийца, вызывающий рак легких, может скрываться в вашем доме Видео

08:51

Осеннее равноденствие 2021: дата и особенности дня, что нельзя делать

08:44

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления Видео

08:30

Прольются дожди, но потепление не за горами: прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю Видео

08:29

Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию Видео

08:07

"Перепутала туризм с эмиграцией": сестра Сенцова обматерила Украину и "пакует чемоданы"

07:45

В меньший мухлёж люди поверили бы: почему фальсификации на выборах в России – это очень хорошо мнение

07:12

Локдауна в Киеве осенью может и не быть: Кличко объяснил нюансы Видео

06:50

Вакцинация детей: когда ее начнут и какие существуют риски мнение

06:43

"Потряхивает весь мир": Зеленский в США рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта в Украине Видео

Реклама
05:53

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать Видео

05:10

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к празднику

04:49

Диетолог рассказала, существуют ли бюджетные суперпродукты

04:15

Диетолог назвал продукты, которые стоит есть холодными: эта подборка вас удивит

03:50

Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Видео

03:34

Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность

03:12

Украина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепления Видео

02:19

Какие правила питания нужно соблюдать женщинам после 40 лет - ответ диетолога

01:58

Прививался втайне и спонтанно: всплыли детали загадочной смерти студента под Киевом Видео

01:35

Спасет ли вакцинанция от новых штаммов COVID-19: врач раскрыла нюансы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять