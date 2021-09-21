Катастрофа с COVID-19 и резкий скачок смертность: эксперт назвал сроки неизбежного локдауна

Украинцев предупредили о новом локдауне / УНИАН

В Украине уже началась третья волна коронавируса, заявил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев.

Как подчеркнул он в интервью Оbozrevatel, пик новой волны может быть уже в ноябре.

"О максимальных цифрах сейчас говорить сложно, но если прогнозировать по аналогии с предыдущей волной, то можно иметь и до 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки", - не исключил эксперт.

Он считает, что локдаун в Украине неотвратим, но он будет гибридным: для привитых будут послабления, для непривитых будет полный локдаун.

"В идеале, конечно, должен быть полный локдаун для всех, такой же, как был раньше. Сертификаты вакцинации имеют относительное значение. Я считаю, что привилегии в плане посещения ресторанов и каких-то массовых мероприятий, концертов – это неправильно", - добавил Крамарев.

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Напомним, с четверга, 23 сентября, в Украине устанавливается "желтый" уровень адаптивного карантина в связи с эпидемией коронавируса.

"Желтый" уровень предусматривает ряд ограничений, в том числе по работе учебных заведений.

Также ужесточаются правила проведения массовых мероприятий, а также работы общественных, спортивных и культурных учреждений.