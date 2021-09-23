Украина официально стала "желтой": что изменилось с усилением карантина 23 сентября

С сегодняшнего дня в стране вводится "желтая" зона карантина. В отличие от локдауна, когда ограничения касались всех, их ослабляют, но для вакцинированных.
С четверга, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. С сегодняшнего дня в стране начнут действовать привилегии для вакцинированных граждан.
Решение об усилении карантинных ограничений до "желтого" уровня Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла 21 сентября. Новые правила начали действовать с 00:00 23 сентября 2021 года. При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль предупредил украинцев, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону.
Что запрещено в "желтой" зоне
- массовые мероприятия, если не соблюдается норма - один человек на четыре квадратных метра;
- кино и театры могут работать только, если зал заполнен максимум на 50%;
- фитнес-центры и бассейны могут работать, но при норме - один человек на 10 квадратных метров;
- кафе и рестораны работают, но за столиком может быть не больше 4 человек, а расстояние между столами - минимум 1,5 м;
- посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся пенсионеры, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями;
- посещение посторонними лицами учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги семьям (лицам), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме кризисных учреждений и заведений,
- самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации,
- пассажирские перевозки должны проходить только для пассажиров на местах для сидения.
Отметим, правила "желтой" зоны карантина не ограничивают по времени работу заведений.
Как будут работать учебные заведений в "желтой" зоне
В "желтой" зоне в очном формате могут работать только те учреждения образования, где вакцинированы хотя бы об одной дозой 80% и более педагогов.
Исключением являются садики и младшая школа - они могут работать, не соблюдая норму в 80% вакцинированных.
Кроме того, у школьников справок о результатах ПЦР-теста не будут. Неизменной остается проверка температуры перед началом уроков. Только если она превышена, нужно будет сделать или ПЦР-тест или быстрый тест.
Как будет работать общественный транспорт
Общественный транспорт курсирует без изменений. Однако пассажиров должно быть не больше, чем мест для сидения.
Для пассажиров обязательна маска и соблюдение социальной дистанции;для водителей и работников транспорта — обязательная вакцинация (в "желтой" зоне — минимум одна доза вакцины, в "красной" зоне — две дозы).
Перевозчик также несет ответственность за обеспечение водителей респираторами или масками, и осуществляет контроль за соблюдением пассажирами масочного режима.
Как избежать ограничений в "желтой зоне"
Ограничений "желтой" зоны можно избежать при наличии вакцинации. Так, бизнес может работать без ограничений, если 80% персонала имеет хотя бы одну прививку и все посетители тоже вакцинированы.
Также карантинным постановлением предусмотрено, что COVID-сертификат, который позволяет не придерживаться ограничений, кроме вакцинированных могут получить также переболевшие лица, а также те, у кого негативный результат ПЦР-теста.
Предприниматели могут не проверять соответствующие документы, но тогда заведение должно работать с соблюдением всех дополнительных ограничений "желтой" зоны. За нарушением карантина предусмотрены штрафы.
Окончательное решение о том, проверять ли наличие "ковидных" документов и предоставлять услуги только вакцинированным, остается за владельцем.
Как сообщал Главред, в Украине уже началась третья волна коронавируса, заявил доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. По его словам, пик новой волны может быть уже в ноябре.
Украинским школам в городах, которые попали в желтую зону карантина, запретили работать дистанционно. Причиной этого стал низкий уровень вакцинирования преподавателей и даже сознательное саботирование кампании по прививке.
В Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды - за возможные нарушения карантинных норм начнут штрафовать местные развлекательные заведения.