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Украина официально стала "желтой": что изменилось с усилением карантина 23 сентября

23 сентября 2021, 07:34

С сегодняшнего дня в стране вводится "желтая" зона карантина. В отличие от локдауна, когда ограничения касались всех, их ослабляют, но для вакцинированных.

карантин в Украине
карантин в Украине / УНИАН

С четверга, 23 сентября, вся Украина официально перешла в "желтую" зону адаптивного карантина. С сегодняшнего дня в стране начнут действовать привилегии для вакцинированных граждан.

Решение об усилении карантинных ограничений до "желтого" уровня Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла 21 сентября. Новые правила начали действовать с 00:00 23 сентября 2021 года. При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль предупредил украинцев, что темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону.

Что запрещено в "желтой" зоне

  • массовые мероприятия, если не соблюдается норма - один человек на четыре квадратных метра;
  • кино и театры могут работать только, если зал заполнен максимум на 50%;
  • фитнес-центры и бассейны могут работать, но при норме - один человек на 10 квадратных метров;
  • кафе и рестораны работают, но за столиком может быть не больше 4 человек, а расстояние между столами - минимум 1,5 м;
  • посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся пенсионеры, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями;
  • посещение посторонними лицами учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги семьям (лицам), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме кризисных учреждений и заведений,
  • самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации,
  • пассажирские перевозки должны проходить только для пассажиров на местах для сидения.

Отметим, правила "желтой" зоны карантина не ограничивают по времени работу заведений.

Как будут работать учебные заведений в "желтой" зоне

В "желтой" зоне в очном формате могут работать только те учреждения образования, где вакцинированы хотя бы об одной дозой 80% и более педагогов.

Исключением являются садики и младшая школа - они могут работать, не соблюдая норму в 80% вакцинированных.

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Кроме того, у школьников справок о результатах ПЦР-теста не будут. Неизменной остается проверка температуры перед началом уроков. Только если она превышена, нужно будет сделать или ПЦР-тест или быстрый тест.

Фото Facebook Виктор Ляшко

Как будет работать общественный транспорт

Общественный транспорт курсирует без изменений. Однако пассажиров должно быть не больше, чем мест для сидения.

Для пассажиров обязательна маска и соблюдение социальной дистанции;для водителей и работников транспорта — обязательная вакцинация (в "желтой" зоне — минимум одна доза вакцины, в "красной" зоне — две дозы).

Перевозчик также несет ответственность за обеспечение водителей респираторами или масками, и осуществляет контроль за соблюдением пассажирами масочного режима.

Как избежать ограничений в "желтой зоне"

Ограничений "желтой" зоны можно избежать при наличии вакцинации. Так, бизнес может работать без ограничений, если 80% персонала имеет хотя бы одну прививку и все посетители тоже вакцинированы.

Также карантинным постановлением предусмотрено, что COVID-сертификат, который позволяет не придерживаться ограничений, кроме вакцинированных могут получить также переболевшие лица, а также те, у кого негативный результат ПЦР-теста.

Предприниматели могут не проверять соответствующие документы, но тогда заведение должно работать с соблюдением всех дополнительных ограничений "желтой" зоны. За нарушением карантина предусмотрены штрафы.

Окончательное решение о том, проверять ли наличие "ковидных" документов и предоставлять услуги только вакцинированным, остается за владельцем.

Как сообщал Главред, в Украине уже началась третья волна коронавируса, заявил доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. По его словам, пик новой волны может быть уже в ноябре.

Украинским школам в городах, которые попали в желтую зону карантина, запретили работать дистанционно. Причиной этого стал низкий уровень вакцинирования преподавателей и даже сознательное саботирование кампании по прививке.

В Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды - за возможные нарушения карантинных норм начнут штрафовать местные развлекательные заведения.

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