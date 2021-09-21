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Никакой дистанционки: украинские школы в "желтой" зоне закроют на карантин

21 сентября 2021, 22:27
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23 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение отправить всю Украину в "желтую" зону карантина.

карантин
Онлайн-обучения в украинских школах не будет/ УНИАН

Украинским школам в городах, которые попали в желтую зону карантина запретили работать дистанционно. Причиной этого стал низкий уровень вакцинирования преподавателей и даже сознательное саботирование кампании по прививке.

Такое решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, заявил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годык.

"Такая позиция Государственной комиссии ТЭБ и ЧС - онлайн-обучения не будет. Причиной стал низкий уровень вакцинации работников учебных заведений, иногда сознательное саботирование со стороны педагогов вакцинальной кампании", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 23 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение отправить всю Украину в "желтую" зону карантина. При этом школы могут закрыться, даже если там 80% сотрудников будут вакцинированы от COVID-19.

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Автор: Сергей Кущ
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школы карантин новости
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