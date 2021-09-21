Школы в Украине под ударом: Минздрав предупредил о закрытии заведений даже с уколовшимися педагогами

В Украине закроют школы даже с вакцинированными учителями в случае, если классы будут уходить на карантин - Ляшко / Reuters

В Украине могут закрыть школы на карантин даже при условии 80% вакцинации среди педагогического состава. Весь класс отправится на карантин в случае заражения COVID-19 одного ребенка. Если более половины классов учебного заведения ушли на самоизоляцию, занятия в школе будут полностью прекращены. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В эфире программы Свобода слова на ICTV он рассказал о том, что вакцинация большинства учителей не будет являться главным условием продолжения проведения образовательного процесса в школах, где зафиксируют случаи заболевания коронавирусом.

Читайте такжеГлавное - вакцинация: в Минобразования рассказали, как будут работать школы после 20 сентябряПо его словам, если коронавирусной инфекцией заразится один ребенок, то весь класс пойдет на самоизоляцию. В том случае, если более половины классов школы ушли на карантин, занятия в учебном заведении будут полностью прекращены. Даже при сценарии, если в школах соблюдено условие вакцинации 80% персонала заведения.

"Если есть инфицированный ребенок — класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию — это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение вируса, не останавливая в стране образовательный процесс", - добавил Ляшко и подчеркнул, что из более 14 тысяч школ на карантине уже 60 образовательных заведений.

Напомним, ранее в Киевской области пообещали закрыть все школы в том случае, если заведения не будут соответствовать правилу 80% вакцинации среди учителей. Причем удаленного обучения в регионе не будет.

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Работа школ в Украине

В июле Министерство здравоохранение ввело требование, согласно которому с 1 сентября 2021 года школы должны работать только при условии вакцинации 80% от всего персонала учреждения образования.

В Святошинском районе Киева предупреждали педагогов о том, что если они не сделают прививку от коронавируса, то не смогут попасть на работу. При этом уточнялось, что законодательством не предусмотрено отстранение учителя от работы при такой ситуации.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что школы, где не сделали прививки от COVID-19 80% учителей, отправят либо на дистанционное обучение, либо на смешанный формат. Однако, по его словам, в школах с вакцинировавшимися преподавателями продолжится обучение при любой ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Главный санитарный врач Украины Кузин предупреждал, что школы с невакцинированными педагогами работать не смогут. Причем не принципиально, в какой из эпидемиологических зон находится заведение. При этом пока нет законодательных оснований для недопуска учителей к работе.

В Ивано-Франковской области на местном уровне уже приняли решение о закрытии школ на карантин без права организации образовательного процесса на дистанционной основе.