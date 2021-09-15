Школы Прикарпатья на дистанционку не идут: их ждет полный карантин

Ученики Прикарпатья будут сидеть на карантине

Власти Ивано-Франковской области решили, что в регионе не будет дистанционного обучения в школах. То есть, при введении "желтой" зоны адаптивного карантина, школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% закроются на карантин.

Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Facebook.

Она заявила, что из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вводятся жесткие карантинные мероприятия. Однако из-за низкого уровня вакцинации, школьники области не будут учиться в дистанционном формате.

"Прежде всего они касаются работы учебных заведений. С введением "желтой" зоны на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80% работников, закрываются на карантин", - сказала Онищук.

Напомним, ранее стало известно, что школы Буковины также не перейдут на дистанционку при введении "желтой" зоны. Ученики Черновицкой области перейдут на полный карантин.

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Коронавирус и карантин в Украине

По состоянию на утро среды, 15 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4640 жителей страны. В том числе заболел 531 ребенок.

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.