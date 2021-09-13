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Шмыгаль заговорил об изменениях правил карантина

13 сентября 2021, 16:02
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Изменения позволят сдерживать распространение коронавируса и сохранить экономическую активность.

Шмыгаль
Шмыгаль заговорил о "желтой" зоне / УНИАН

В ближайшее время Кабмин утвердит изменения в "карантинное" постановление. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По данным профильного ведомства, количество госпитализаций с коронавирусом за неделю увеличилась на 60%.

В связи с этим Минздрав хочет ввести ограничения для желтой и красной зоны эпидемической опасности и планирует сделать это так, чтобы они не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют COVID-сертификат. При этом это может быть и действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранить экономическую активность", - заверил министр Виктор Ляшко.

Также Шмыгаль подчеркнул важность вакцинации педагогов, ибо от этого зависит здоровье детей.

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"Чрезвычайно важно ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений. Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону", - отметил премьер.

Кроме этого, известно МВД возобновило проверки на соблюдение карантина, а также намерено проверять подлинность сертификатов вакцинации. Нацполиция тем временем отслеживает сайты, с которых осуществляется фальсификация документов.

Напомним, ранее инфекционист Борис Донской заявил, что количество больных коронавирусом украинцев достигнет 10 тысяч случаев в сутки. Поэтому "желтую" зону Украине не миновать.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.

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коронавирус Денис Шмыгаль карантин новости
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