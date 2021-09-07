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"Дельта" добрался до малышей: опасный штамм зафиксировали у младенца из Волыни

7 сентября 2021, 19:56
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В регионе "Дельту" уже подхватили 47 человек.

ребенок, младенец
Ребенку всего 17 дней / pixabay

На территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.

Об этом на брифинге в ОГА рассказала главный государственный санврач Волыни Наталия Янко.

"Среди заболевших - жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года. Все эти больные - невакцинированные от COVID-19", - рассказала Янко.

О состоянии младенца с "Дельтой" детально не сообщается.

По словам санврача, большинство волынян, которые инфицированы "Дельтой" не покидали страну и даже не выезжали за пределы области.

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"Это свидетельствует об активной циркуляции и местной передачи этого возбудителя. Штамм "Дельта" поражает даже молодых людей. Течение заболевания более тяжелое и в большинстве случаев требует госпитализации. Вдвое увеличивается необходимость пребывания пациента в отделении интенсивной терапии", - заключила Янко.

Напомним, школы Сумщины могут закрыть или же они перейдут на дистанционное обучение. Региону грозит "желтая" зона из-за большого количества положительных тестов на коронавирус.

Также ранее сообщалось, что с 13 сентября вся Украина может переместиться из "зеленой" в "желтую" зону карантина. Не исключено, что в областях, в которых фиксируются наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

Самая опасная ситуация с распространением коронавируса в трех областях. В частности, это Черновицкая, Львовская и Винницкая области - тут могут усилить карантин до "оранжевого" или "красного" уровня.

viber
Дельта коронавирус новости Волыни
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