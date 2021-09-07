Школы Сумщины могут уйти на карантин: области светит "желтая" зона

Сумам грозит карантин / Reuters

Пандемия набирает оборотов. В Украине стремительно растет количество инфицированных коронавирусом. По состоянию на сегодняшний день наибольшее количество больных зафиксировано в Сумской области.

В связи с этим, уже со следующей недели региону грозит "желтая" зона карантина. Таким образом большинство школ и детских садов могут закрыть или же они перейдут на дистанционное обучение.

Об этом заявил председатель Сумской ОГА Дмитрия Живицкого в Facebook.

По словам Живоцкого, на карантин закроют учебные заведения, в которых не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины как минимум 80% работников.

"С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных на СОVID-19 в Сумской области. При переходе в "желтую" зону карантина, школа, в которой провакцинировано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В "желтую зону" наша область может попасть уже в следующий понедельник!",- написал глава Сумской ОГА.

Напомним, с 13 сентября вся Украина может переместиться из "зеленой" в "желтую" зону карантина. Не исключено, что в областях, в которых фиксируются наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

Самая опасная ситуация с распространением коронавируса в трех областях. В частности, это Черновицкая, Львовская и Винницкая области - тут могут усилить карантин до "оранжевого" или "красного" уровня.