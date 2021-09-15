УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вспышка COVID-19 в Украине: число выявленных больных за сутки резко возросло

15 сентября 2021, 08:26
Прослушать новость
Остановить

За минувшие 24 часа в Украине 4640 человека получили положительный тест на коронавирус. Больше всего - в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

коронавирус
Коронавирусом в Киеве заразились еще сотни людей / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 15 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4640 жителей страны (днем ранее было 3332). В том числе заболел 531 ребенок и 95 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 609 человек; летальных случаев - 93; выздоровели 1 858 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 325 796 человек;
  • выздоровели - 2 225 130 человек;
  • летальных исходов - 54 550;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 342 907.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 15 сентября 2021 / / t.me/mozofficial

Коронавирус и карантин в Украине

В ближайшие две недели в Украине вырастет заболеваемость коронавирусом. Такой прогноз озвучили ученые из Национальной академии наук.

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Реклама

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.

Читайте такжеОбязательную вакцинацию от коронавируса в Украине вводить не будут — Шмыгаль

Во время усиленных карантинных мероприятий в Украине транспорт не будет прекращать работу. В то же время определенных норм и пассажиры, и перевозчики все же должны придерживаться.

В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для этого в торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для мониторинга.

viber
Минздрав коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика новости Умани карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Вспышка COVID-19 в Украине: число выявленных больных за сутки резко возросло». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Резко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего летаРезко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего лета Генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФГенерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФ Пошла кровь, посинело лицо: под Киевом попойка закончилась смертью судьи Печерского судаПошла кровь, посинело лицо: под Киевом попойка закончилась смертью судьи Печерского суда В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузыВ Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы Украинский гимнаст - чемпион Олимпиады пригрозил сменить гражданство и поставил условиеУкраинский гимнаст - чемпион Олимпиады пригрозил сменить гражданство и поставил условие

Последние новости

08:49

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: измена, неприятное известие или разочарование

08:44

С Днем Ксении – яркие поздравления и картинки на именины Ксении

08:26

Вспышка COVID-19 в Украине: число выявленных больных за сутки резко возросло Видео

08:12

Надышался газа из баллона и умер: известны подробности трагедии с 15-летним парнем на Днепропетровщине Видео

07:59

Мировая массовая вакцинация: в ООН призвали за 2 года вакцинировать каждого человека на Земле Видео

Реклама
07:30

Кнут и пряник: как заставить украинцев вакцинироваться от коронавируса мнение

07:28

Удар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябре Видео

07:24

Названы три проблемы на пути запуска в работу Северного потока-2 Видео

06:44

Зима в Украине никуда не исчезнет: синоптик предупредила о перепадах температур и суровых морозах

06:04

Как сесть на диету и похудеть: wellness-диетолог раскрыла главную ошибку всех худеющих Видео

06:00

"Секта свидетелей вакцины": что не так с введением привилегий для вакцинированных от Covid-19 мнение

05:40

Разбить часы, бутылку или чашку: названа самая плохая примета Видео

05:28

Атака с Беларуси или прорыв из Крыма и Донбасса: Гордон сделал прогноз о новой военной операции РФ

05:15

Яичные маффины в духовке: как быстро приготовить мега сытный и вкусный завтрак

05:09

Цвета "по-маленькому": названы пять признаков нездорового организма Видео

04:54

Украинцев предупредили о "взлете" тарифов на тепло: кого заставят платить больше Видео

04:24

Симптомы сердечного приступа: четыре предупреждающих знака, которые могут появиться за неделю до смертельного события Видео

03:51

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-х Фото Видео

03:35

День HR-менеджера в Украине в 2021 году: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

02:54

Ученые назвали отличительный симптом коронавируса у детей Видео

Реклама
02:36

Скончался знаменитый легкоатлет, рекорд которого не побит до сих пор

01:50

Как вернуть тонус вашей коже после сильного похудения: советы нутрициолога

01:26

"Попытка перекрасить собаку в волка": политолог спрогнозировал риски отказа от кириллицы в Украине Видео

01:17

Вакцина после COVID-19: Комаровский развенчал популярную страшилку о коронавирусе Видео

00:52

Приметы на 15 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:03

Гол отменили на последней секунде: Динамо сыграло вничью с Бенфикой в Лиге чемпионов Фото

14 сентября, вторник
23:57

В Харькове футбольные ворота чуть не убили маленького мальчика

23:30

В МОН приняли важное решение по диссертации одиозного нардепа Кивы Видео

23:29

В Украине прогнозируют рекордный всплеск COVID-случаев в сутки: в НАН назвали сроки Видео

23:12

Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90% Видео

23:08

В России во время схождения огромного ледника погибли туристы

22:33

Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандал Видео

22:32

Сколько можно хранить свежую рыбу в холодильнике: что говорят эксперты по здоровью Видео

22:01

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

22:00

Не питание и не упражнения: названы решения в отношении образа жизни, предсказывающие "успешное старение" Видео

21:58

В Минздраве пояснили, что будет с просроченными вакцинами от коронавируса Видео

21:49

В Украине ударит мороз и налетит резкое похолодание Видео

21:35

Генеральная уборка: насколько опасно для здоровья никогда не вычищать квартиру Видео

21:31

Apple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит Видео

21:06

Кулеба очертил приоритеты Украины на Генассамблее ООН

Реклама
20:37

Блокировка смартфонов Xiaomi в Крыму: в компании провели расследование и сделали заявление

20:05

В Обухове учеников вместо подготовки к ГИА заставляют танцевать с рушниками Видео

20:00

Вирусологи выявили "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса Видео

19:55

Танцы с бубном вокруг встречи Зеленского и Путина: есть ли о чем говорить президентам Украины и РФ мнение

19:46

Запрет на работу и тюремный срок: медикам грозит серьезное наказание за подделку COVID-сертификатов

19:40

Польша намерена навсегда отказаться от российского газа

19:24

"Водкой угостила знакомая": 18-летняя мать "вырубилась" во время прогулки с младенцем в Каховке

19:20

Настя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

18:57

Выяснилось, спасет ли вакцина против коронавируса от гриппа Видео

18:49

Рост цен на газ в ЕС – не помеха для Киева: Украину ждет экономия из-за своей добычи топлива Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять