Вспышка COVID-19 в Украине: число выявленных больных за сутки резко возросло

Коронавирусом в Киеве заразились еще сотни людей / Фото Reuters

По состоянию на утро среды, 15 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 4640 жителей страны (днем ранее было 3332). В том числе заболел 531 ребенок и 95 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 609 человек; летальных случаев - 93; выздоровели 1 858 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 325 796 человек;

выздоровели - 2 225 130 человек;

летальных исходов - 54 550;

проведено ПЦР-тестов - 12 342 907.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 15 сентября 2021 / / t.me/mozofficial

Коронавирус и карантин в Украине

В ближайшие две недели в Украине вырастет заболеваемость коронавирусом. Такой прогноз озвучили ученые из Национальной академии наук.

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

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Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина перейдет в желтую зону карантина в ближайшее время. Однако, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября.

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Во время усиленных карантинных мероприятий в Украине транспорт не будет прекращать работу. В то же время определенных норм и пассажиры, и перевозчики все же должны придерживаться.

В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для этого в торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для мониторинга.