Установят в ТРЦ видеокамеры: в Украине начнут следить за соблюдением карантина

С помощью видеонаблюдения будут отслеживать, сколько людей не носит маски и не придерживается дистанции.
В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для этого в торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для мониторинга.
Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, то комиссии ТЭБ и ЧС также будут совершать частые визиты в регионы, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии "Лига.net".
"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, или соблюдают социальную дистанцию", — сообщил он.
Игорь Кузин также подтвердил, что несоблюдение масочного режима в Украине во время пандемии является огромной проблемой, а для урегулирования этого вопроса в МОЗ будут сотрудничать с Нацполицией.
Читайте такжеЗакарпатье первым в Украине переходит в "желтую" зону карантина"Запрещается нахождение в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина без одетых средств индивидуальной защиты, что закрывают рот и нос. Это основная норма. Работник Нацполиции может выносить соответствующее постановление только в случае, если не соблюдается эта норма. Такой механизм есть и должен работать в Украине, он работает во всем мире", — добавил Кузин.
Тем временем в Кабмине приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат смогут обойти большинство ограничений.
Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 14 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3332 жителей страны. В том числе заболели 364 ребенка и 58 медработников.