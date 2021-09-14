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Установят в ТРЦ видеокамеры: в Украине начнут следить за соблюдением карантина

14 сентября 2021, 11:40
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С помощью видеонаблюдения будут отслеживать, сколько людей не носит маски и не придерживается дистанции.

Специальные камеры будут установлены в торговых центрах / скриншот

В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для этого в торговых центрах на уровне областей будут установлены специальные камеры для мониторинга.

Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, то комиссии ТЭБ и ЧС также будут совершать частые визиты в регионы, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии "Лига.net".

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, или соблюдают социальную дистанцию", — сообщил он.

Игорь Кузин также подтвердил, что несоблюдение масочного режима в Украине во время пандемии является огромной проблемой, а для урегулирования этого вопроса в МОЗ будут сотрудничать с Нацполицией.

Читайте такжеЗакарпатье первым в Украине переходит в "желтую" зону карантина"Запрещается нахождение в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина без одетых средств индивидуальной защиты, что закрывают рот и нос. Это основная норма. Работник Нацполиции может выносить соответствующее постановление только в случае, если не соблюдается эта норма. Такой механизм есть и должен работать в Украине, он работает во всем мире", — добавил Кузин.

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Тем временем в Кабмине приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат смогут обойти большинство ограничений.

Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 14 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3332 жителей страны. В том числе заболели 364 ребенка и 58 медработников.

Автор: Сергей Кущ
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коронавирус карантин новости
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