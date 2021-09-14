Резкий рост жертв COVID-19: за сутки в Украине умерли почти 100 пациентов

Коронавирус в Украине набирает обороты / Reuters

По состоянию на утро вторника, 14 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3332 жителей страны. В том числе заболели 364 ребенка и 58 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 718 человек; летальных случаев - 97 (днем ранее было 18); выздоровели 1 404 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 321 156 человек;

выздоровели - 2 223 272 человека;

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летальных исходов - 54 457;

проведено ПЦР-тестов - 12 309 029.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 14 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус и карантин в Украине

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина. Ранее школам разрешалось работать в очном формате, если вакцинировано 80% персонала, но теперь этого недостаточно.

По новым правилам, школы, детские садики и вузы смогут работать не только дистанционно, если 100% персонала пройдет полный курс вакцинации. То есть работникам заведения нужно получить две прививки от коронавируса.

В "желтой" зоне карантина, как отметили в министерстве, смогут работать учебные заведения, где 80% персонала будут иметь хотя бы одну прививку от COVID-19.

Тем временем первый регион уже переходит в "желтую" зону. Новые правила начнут действовать в Закарпатье уже со следующей недели - с понедельника, 20 сентября. Это означает, что работать там смогут только те учебные заведения, где по крайней мере первой дозой вакцинированы не менее 80 процентов сотрудников. В правительстве не исключают, что вскоре зеленую зону покинут все области.

11 августа продлил карантин в Украине до 1 октября. Согласно позиции властей, решение продиктовано ухудшением ситуации, связанной с показателями по госпитализации.