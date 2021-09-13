Кабмин ужесточил условия работы школ в "красной" зоне

Кабмин ужесточил правила работы школ / УНИАН

Сегодня Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина. Ранее школам разрешалось работать в очном формате, если вакцинировано 80% персонала, но теперь этого недостаточно, пишет Министерство здравоохранения.

По новым правилам, школы, детские садики и вузы смогут работать не только дистанционно, если 100% персонала пройдет полный курс вакцинации. То есть работникам заведения нужно получить 2 прививки от коронавируса.

В "желтой" зоне карантина, как отметили в министерстве, смогут работать учебные заведения, где 80% персонала будут иметь хотя бы одну прививку от COVID-19.

Напомним, ранее инфекционист Борис Донской заявил, что количество больных коронавирусом украинцев достигнет 10 тысяч случаев в сутки. Поэтому "желтую" зону Украине не миновать.

Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.